Mise en garde à la population - Présence possible de E. coli dans le porc haché maigre préparé par l'entreprise Les Marchés Valérie et Martin Varennes inc. (IGA Extra) et vendu uniquement le 16 mars 2026

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les Marchés Valérie et Martin Varennes inc. (IGA Extra), située au 1777, route 132, à Varennes, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie E. coli productrice de shigatoxines.

Dénomination du produit Format Lot visé « PORC HACHÉ MAIGRE FRAIS » Poids variable Tous les formats Uniquement les unités portant la date d'emballage suivante : 16MR2026

Porc haché maigre (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement le 16 mars 2026 à l'établissement désigné ci-dessus. Il était disposé sur une barquette en polystyrène et recouvert d'une pellicule de plastique. Il était vendu à l'état réfrigéré. Bien que la période de vente de ce produit remonte à plus d'un mois, il demeure possible qu'il ait été congelé par des consommateurs.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli productrice de shigatoxines ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais leur consommation peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5688

Source :

Relations médias

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et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation