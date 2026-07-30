MISE EN GARDE À LA POPULATION - Présence possible de Bacillus cereus dans les feuilles de tofu de marque Ledou préparées et vendues par l'entreprise Produit alimentaire Qc. Meng inc.

QUÉBEC, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Produit alimentaire Qc. Meng inc., située au 2642, rue Diab, à Saint-Laurent (Montréal), avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie Bacillus cereus.

Emballage feuilles tofu

Dénomination du produit Marque Format CUP Lot visé « FEUILLES DE TOFU » LEDOU 300 g 6 27987 42942 8 Unités dont la date « meilleur avant » est le 14AOUT2026

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 30 juillet 2026, et ce, dans plusieurs établissements de la région de Montréal. Le produit était emballé dans un sachet de plastique scellé. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Les symptômes d'une intoxication à Bacillus cereus de type émétique peuvent survenir de 30 minutes à 6 heures après la consommation de l'aliment contaminé et ils se manifestent par des nausées et des vomissements. Toutefois, ils peuvent aussi apparaître sous la forme diarrhéique de 8 à 16 heures après la consommation de l'aliment. Dans ce cas, les principaux symptômes sont des nausées, des crampes abdominales, de la diarrhée et parfois des vomissements. Généralement, les symptômes disparaissent dans une période de 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5747

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Relations médias

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et de l'Alimentation

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