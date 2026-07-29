Mise en garde à la population - Innocuité non assurée de la sauce bolognaise préparée et vendue par l'entreprise Palais du fin gourmet (Les aliments Piccolo)

QUÉBEC, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Palais du fin gourmet, située au 1998, boulevard Curé-Labelle, à Laval, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, puisqu'il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. En effet, ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé « SAUCE BOLOGNAISE » 700 ml Unités vendues jusqu'au 29 juillet 2026

Sauce bolognaise

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 29 juillet 2026, et ce, dans différents établissements du Québec. Le produit était conditionné dans un pot de verre transparent avec un couvercle noir. Il était vendu à la température de la pièce.

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer.

Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5746

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et de l'Alimentation

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