Mise en garde à la population - Présence non déclarée de lait, de soya, d'œufs, de moutarde et de sésame dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise Marché d'alimentation Beck inc. (IGA)

Nouvelles fournies par

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

20 mars, 2026, 17:40 ET

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché d'alimentation Beck inc. (IGA), située au 8130, boulevard Champlain, à LaSalle (Montréal), avise les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, au soya, aux œufs, à la moutarde ou au sésame de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Continue Reading

Dénomination du produit

Allergènes

Format

Lot visé

« Boulettes veau
italiennes »

Soya
Sésame

Portion individuelle avec
accompagnement
et format familial avec
les boulettes seulement

Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de soya et de sésame

« Boulettes viande
aigredouc »

Soya
Sésame

Portion individuelle avec
accompagnement
et format familial avec les
boulettes seulement

Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de soya et de sésame

« Ragout de
boulettes »

Lait
Soya
Sésame

Portion individuelle avec
accompagnement
et format familial avec
les boulettes seulement

Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de lait, de soya et
de sésame

« salade de
brocoli »

Œufs
Moutarde

Variable

Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence d'œufs et de moutarde

« Salade waldorf »

Lait
Œufs
Moutarde

Variable

Tous les lots dont
l'étiquette ne comporte
aucune mention de la
présence de lait, d'œufs et de moutarde

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les divers plats de boulettes étaient emballés dans une barquette d'aluminium munie d'un couvercle de plastique transparent, tandis que les salades étaient emballées dans un contenant de plastique transparent. Les produits étaient tous vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, au soya, aux œufs, à la moutarde ou au sésame. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5676

Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
[email protected] 
Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Profil de l'entreprise

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation