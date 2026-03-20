Mise en garde à la population - Présence non déclarée de lait, de soya, d'œufs, de moutarde et de sésame dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise Marché d'alimentation Beck inc. (IGA)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Boulettes veau

italiennes » Soya

Sésame Portion individuelle avec

accompagnement

et format familial avec

les boulettes seulement Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de soya et de sésame « Boulettes viande

aigredouc » Soya

Sésame Portion individuelle avec

accompagnement

et format familial avec les

boulettes seulement Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de soya et de sésame « Ragout de

boulettes » Lait

Soya

Sésame Portion individuelle avec

accompagnement

et format familial avec

les boulettes seulement Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de lait, de soya et

de sésame « salade de

brocoli » Œufs

Moutarde Variable Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence d'œufs et de moutarde « Salade waldorf » Lait

Œufs

Moutarde Variable Tous les lots dont

l'étiquette ne comporte

aucune mention de la

présence de lait, d'œufs et de moutarde

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les divers plats de boulettes étaient emballés dans une barquette d'aluminium munie d'un couvercle de plastique transparent, tandis que les salades étaient emballées dans un contenant de plastique transparent. Les produits étaient tous vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait, au soya, aux œufs, à la moutarde ou au sésame. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5676

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation