Mise en garde à la population - Innocuité non assurée des produits de pâtisserie et de boulangerie et du khlii préparés et vendus par l'entreprise Boulangerie Pâtisserie Casablanca à Laval

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boulangerie Pâtisserie Casablanca, située au 3840, boulevard Notre-Dame, à Laval, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils n'ont pas été préparés, conditionnés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Khlii petit format (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Khlii Grand format (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Khlii Moyen format (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé PRODUITS DE PÂTISSERIE Tous les produits de pâtisserie,

peu importe le format Toutes les unités vendues jusqu'au

6 mai 2026 PRODUITS DE BOULANGERIE Tous les produits de boulangerie,

peu importe le format Toutes les unités vendues jusqu'au

6 mai 2026 KHLII Tous les formats Toutes les unités vendues jusqu'au

6 mai 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 6 mai 2026 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits de pâtisserie et de boulangerie étaient vendus au comptoir avec service et emballés par le préposé à la demande. Le khlii, conditionné en pot de verre, était aussi vendu au comptoir avec service et ne comportait pas d'étiquette.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5701

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation