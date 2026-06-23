Mise en garde à la population - Absence de la mention « Garder réfrigéré » sur le pot de rillette de canard préparée et vendue par l'entreprise Mayor's Specialties

QUÉBEC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Mayor's Specialties, située au 5488, avenue Clarendon, à Laval, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, le pot du produit ne comporte pas les informations nécessaires à la consommation sécuritaire de ce dernier, soit la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.

Rillette de canard (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « RILLETTE DE CANARD » Tous les formats Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré »

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente au marché public Sainte-Anne, situé au 70, rue Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Bellevue (Montréal). Il était conditionné dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Le produit était vendu à l'état réfrigéré. Il ne comportait pas d'étiquette.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5729

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation