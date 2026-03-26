Mise en garde à la population - Innocuité non assurée de diverses soupes préparées et vendues par l'entreprise Le Bar-Bec des Érables

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Le Bar-Bec des Érables, située au 6, rue des Embruns, à Varennes, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ils n'ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité. En effet, ces produits pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

rappel (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « SOUPE TOMATES ET LENTILLES » UNITAIRE Unités vendues jusqu'au 23 mars 2026 « SOUPE POULET ET RIZ » UNITAIRE Unités vendues jusqu'au 23 mars 2026 « SOUPE BŒUF ET ORGE » UNITAIRE Unités vendues jusqu'au 23 mars 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 23 mars 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient conditionnés dans des pots de verre munis d'un couvercle métallique. Ils étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, ils pourraient favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5677

Source :

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Direction des communications

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation