Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer de la viande hachée vendue par l'entreprise Supermarché Perrier et Martel inc. (Metro Plus)

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Supermarché Perrier et Martel inc. (Metro Plus), située au 6155, boulevard Arthur-Sauvé, à Laval, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous, car ces aliments sont susceptibles de contenir la bactérie E. coli productrice de shigatoxines.

Dénomination du produit Formats Lot visé « Veau grain hache maigr. » Poids variable Tous les formats Unités vendues portant la date d'emballage suivante : 2021FE15 « Porc hache maigre » « Bœuf/porc/veau hache mgre »

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement le 15 février 2021, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient disposés sur une barquette en polystyrène et recouverts d'une pellicule de plastique. Ils étaient vendus réfrigérés.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli productrice de shigatoxines ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais la consommation de ces aliments peut occasionner des maladies graves, voire mortelles. Elles se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Ces symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation d'un aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter un médecin sans délai. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

