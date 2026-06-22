Protection du territoire agricole - Québec investit dans la mise à niveau du barrage et de la station de pompage de la rivière La Guerre

SAINT-ANICET, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière à la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent pour moderniser le barrage et réhabiliter la station de pompage de la rivière La Guerre, à Saint-Anicet, en Montérégie. Ces travaux permettront de continuer de prévenir les inondations, de préserver plus de 900 hectares de terres cultivables de grande qualité et d'assurer le bon fonctionnement des installations pour plusieurs décennies.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, en compagnie de la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, a annoncé une aide financière pouvant atteindre 8 millions de dollars pour réaliser ces travaux majeurs, comme prévu au budget 2026-2027. Après 50 ans, une mise à niveau est nécessaire pour assurer la pérennité des infrastructures.

Dans une MRC où 93 % du territoire est zoné agricole, ces infrastructures jouent un rôle essentiel pour protéger les terres, soutenir les producteurs et préserver le potentiel agricole de la région.

Citations

« Nos terres agricoles sont une richesse collective qu'il faut protéger. Grâce à ces travaux, nous posons un geste concret pour assurer la préservation de plus de 900 hectares de sols cultivables de grande qualité. C'est essentiel pour soutenir nos producteurs, renforcer notre autonomie alimentaire et assurer la vitalité de cette région agricole pour les générations futures. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les barrages, à l'image de celui de la rivière La Guerre, sont des infrastructures stratégiques pour l'avenir de nos communautés. Ils permettent de mieux maîtriser les niveaux d'eau, protègent nos milieux de vie et renforcent la résilience de nos territoires face aux changements climatiques. Notre gouvernement pose des gestes concrets en soutenant financièrement la MRC du Haut-Saint-Laurent, afin d'assurer la protection durable des terres agricoles, la sécurité des citoyens et celle de leurs biens. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Le barrage de la rivière La Guerre est essentiel pour la région. L'annonce d'aujourd'hui répond à une préoccupation du milieu. Elle contribuera à protéger les terres agricoles, qui sont un pilier de l'économie de la Montérégie. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Cette annonce est le fruit de plusieurs années de rencontres, de démarches et d'échanges, où chacun a apporté sa part de rigueur et de bonne volonté. L'entente confirme l'importance stratégique de ces infrastructures pour notre territoire et concrétise un travail de collaboration soutenu entre la MRC du Haut-Saint-Laurent et le MAPAQ, qui a accordé à cette priorité toute l'attention qu'elle mérite. La MRC a joué son rôle avec beaucoup de conviction, car la station de pompage et le barrage de la rivière La Guerre sont des éléments essentiels au fonctionnement de notre milieu. Ils assurent la sécurité hydrique du territoire en cas de fluctuations du débit, venant soutenir la vitalité économique et agricole de la région du Haut-Saint-Laurent. La réhabilitation de ces équipements sera un atout concret pour notre région. »

Yves Métras, préfet de la MRC du Haut-Saint-Laurent

Faits saillants

Depuis quelques années, les propriétaires de barrages sont tenus de conduire une étude d'évaluation de la sécurité de ceux-ci. Une étude a indiqué que des correctifs devaient être apportés au barrage de la rivière La Guerre pour assurer son intégrité dans le cas d'une éventuelle crue des eaux.

En raison du contexte unique de la construction du barrage et de la station de pompage, c'est le gouvernement qui assume les coûts d'entretien et de réparation liés à ces infrastructures. La MRC du Haut-Saint-Laurent couvre quant à elle les frais d'exploitation et de surveillance, tandis qu'Hydro-Québec prend en charge les coûts d'électricité.

Conformément au budget 2026-2027, l'aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), pouvant atteindre 8 millions de dollars, sera répartie sur trois exercices financiers, soit 1,5 million de dollars en 2026-2027, 5,6 millions de dollars en 2027-2028 et 900 000 dollars en 2028-2029.

Rappelons que le MAPAQ a aménagé ces ouvrages dans les années 1970 en réponse à la hausse du niveau de l'eau du lac Saint-François, à la suite de la construction de la centrale hydroélectrique de Beauharnois. Ils permettent d'acheminer l'eau de la rivière La Guerre vers le lac Saint-François et de protéger les terres agricoles des inondations.

Liens connexes

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Budget 2026-2027

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 438 341-2255, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]