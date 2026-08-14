Mise en garde à la population - Absence de la mention « Garder réfrigéré » sur l'étiquette de cretons et présence non déclarée de multiples allergènes sur l'étiquette de divers produits préparés et vendus par l'entreprise La cuisine du chasseur

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise La cuisine du chasseur, située au 6101, avenue du Pont Nord, à Alma, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau plus bas s'il n'a pas été conservé au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de son achat. En effet, l'étiquette du produit ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré » qui est exigée.

Sauce Spaghetti Creton de porc Jerky buffalo

Dénomination du produit Format Lot visé « CRETON DE PORC » Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder réfrigéré »

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la même entreprise, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, à la moutarde ou aux anchois (poisson) et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « SAUCE À SPAGHETTI PORC

ET BŒUF » Soya Moutarde Anchois

(poisson) Orge

(gluten) Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, de moutarde, d'anchois et d'orge « JERKY BUFFALO » Soya Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'au kiosque Potager Mistook situé au 6401, avenue du Pont Nord, à Alma. Les cretons et la sauce à spaghetti étaient conditionnés dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique et vendus à l'état réfrigéré. Le jerky, également vendu à l'état réfrigéré, était emballé sous vide dans un sachet de plastique transparent.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, à la moutarde ou aux anchois (poisson) et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten sont avisées de ne pas consommer la sauce à spaghetti ni le jerky. De plus, celles qui détiennent des cretons et qui ne les auraient pas conservés au réfrigérateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas les consommer.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie ou de réaction allergique en lien avec la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5759

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Relations médias

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et de l'Alimentation

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