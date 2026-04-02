Mise en garde à la population - Absence de la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation » sur l'étiquette du saumon fumé artisanal préparé et vendu par l'entreprise Marché Victoriaville inc. (Metro Plus)

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Marché Victoriaville inc. (Metro Plus), située au 435, boulevard Jutras Est, à Victoriaville, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous s'il n'a pas été conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat. En effet, la mention « Garder réfrigéré » était inscrite sur l'étiquette du produit, mais il aurait fallu lire la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation », laquelle est exigée pour assurer la consommation sécuritaire du produit.

Saumon fumé_Étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Saumon fumé (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « FIL. SAUMON FUME ARTISANAL » Variable Tous les lots vendus uniquement congelés dont l'étiquette ne comporte pas la mention « Garder congelé jusqu'à utilisation »

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans un sachet de plastique, suremballé dans une barquette en styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Le produit était vendu à l'état congelé.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession et qui ne l'ont pas conservé au congélateur en tout temps depuis le moment de l'achat sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu congelé, des mesures de précaution doivent être prises pour la décongélation du produit.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5684

Source :

Relations médias

Direction des communications

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et de l'Alimentation

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