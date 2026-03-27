Avis de ne pas consommer diverses pâtisseries de marque Noisettine contenant de la pistache, préparées et vendues par l'entreprise Pâtisserie Noisettine

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Pâtisserie Noisettine, située 5945, boulevard Gouin Ouest, à Montréal, avise la population de ne pas consommer de pâtisseries contenant de la pistache, car elles sont susceptibles de contenir la bactérie Salmonella.

Rappel d'aliments (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

La présente mise en garde fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en raison d'une éclosion nationale d'infections à Salmonella liée à des pistaches contaminées, importées d'Iran et distribuées dans divers établissements à travers le Canada.

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi que dans plusieurs établissements des régions de Montréal et de Laval. Les produits étaient commercialisés sous la marque Noisettine.

Les produits visés par cette mise en garde sont uniquement ceux dont la date « meilleur avant » est le 30 avril ou ceux qui ne comportent aucune mention de durée de vie.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

La consommation d'aliments contaminés par la bactérie Salmonella peut causer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, cette maladie peut causer des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, elle peut se manifester par des symptômes de courte durée comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée parfois accompagnée de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Ils durent en moyenne de 3 à 7 jours. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5683

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation