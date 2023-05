Mise en garde à l'intention des investisseurs : Usurpations d'identité de conseillers

TORONTO, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (le nouvel OAR) et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les investisseurs à ne pas tomber dans le piège des fraudeurs qui se font passer pour de vrais conseillers en placement.

Le nouvel OAR a récemment observé une hausse des stratagèmes d'usurpation d'identité de conseillers. Dans leurs communications avec les investisseurs, les fraudeurs affirment être associés à des sociétés légitimes, ou se font passer pour des personnes physiques inscrites. Dans le doute, vérifiez toujours de façon indépendante si la personne communiquant avec vous est bien celle qu'elle prétend être. Le nom qu'elle donne est souvent celui d'une personne physique inscrite, et la fraude est mise au jour uniquement au moyen d'un domaine de messagerie ou d'un numéro de téléphone fictif. Ne vous fiez pas à de l'information non sollicitée : effectuez des recherches vous-même en ligne et demandez directement au conseiller et à la société si ce sont eux qui vous ont contacté.

Les escrocs tentent d'imiter les institutions financières légitimes et envoient de faux courriels pour demander des renseignements personnels et financiers; on les appelle des courriels hameçons. Assurez-vous de les supprimer et ne cliquez pas sur les liens qu'ils contiennent, car ils peuvent introduire des virus nuisibles dans votre ordinateur et voler des renseignements sensibles.

Les investisseurs devraient aussi vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement membres du nouvel OAR ou inscrits auprès des ACVM en consultant gratuitement le Rapport Info-conseiller pour les conseillers inscrits auprès de courtiers en placement ou le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM.

Ils sont également invités à consulter la page Mises en garde des ACVM pour connaître les entreprises à éviter.

Si vous pensez être victime d'une telle escroquerie ou d'une fraude semblable, communiquez sans attendre avec votre banque, votre poste de police local et l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire, ainsi qu'avec le Centre antifraude du Canada.

Au sujet du nouvel OAR

Le nouvel OAR est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Le nouvel OAR exerce les fonctions réglementaires de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.nouvelorganismedautoreglementationducanada.ca.

Au sujet des ACVM

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

