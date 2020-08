Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - À la suite des tragiques explosions survenues à Beyrouth au Liban, à la demande du premier ministre du Québec, M. François Legault, le drapeau du Québec est mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, aujourd'hui jusqu'au crépuscule.

Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis, tient à exprimer, au nom de tous les parlementaires, ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes et sa solidarité avec le peuple libanais et la communauté libanaise au Québec.

