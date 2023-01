MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alors qu'elles souhaitent réaliser une expansion importante au Canada par l'acquisition de Freedom Mobile, Québecor et Vidéotron font de nouveau la démonstration qu'elles sont prêtes à remplir leur promesse d'investir dans un réseau sans fil fiable, au bénéfice des consommateurs canadiens, avec un nouvel investissement de près de 10 millions de dollars pour l'acquisition de nouvelles licences de spectre au Manitoba dans la bande de 600 MHz et au Québec dans la bande de 3 500 MHz.

L'acquisition a été réalisée au terme de la mise aux enchères de licences de spectre restantes qui s'est conclue hier avec l'annonce par Innovation, Sciences et Développement économique Canada des soumissionnaires provisoirement retenus. Vidéotron accroît ainsi sa capacité de desserte sans fil et continue de paver la voie à une expansion éventuelle prochaine de ses infrastructures sans fil à l'extérieur du Québec. Notons qu'en 2021, l'entreprise a acquis, au coût de 830 millions de dollars, 294 blocs de spectre de la bande 3500 MHz situés en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec.

« Notre objectif est clair : instaurer une saine concurrence dans le marché canadien du sans-fil en brisant l'oligopole. L'achat de blocs de spectre additionnels est un élément clé du plan d'affaires qui, avec l'acquisition éventuelle de Freedom Mobile, nous permettra d'étendre notre réseau sans fil robuste et performant à l'extérieur du Québec et, ainsi, d'offrir aux consommateurs canadiens de meilleurs services à meilleurs prix comme nous le faisons au Québec depuis plus de 15 ans », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Rappelons que l'offre compétitive de Vidéotron a permis aux Québécoises et aux Québécois d'être les premiers à payer de 35 à 40 % moins cher pour leurs services sans fil qu'ailleurs au pays. Québecor souhaite maintenant répliquer ce succès dans les autres provinces en devenant le quatrième grand fournisseur de service sans fil.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de Québecor dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, d'expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer », ou « croire » ou de la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la possibilité que la vente de Freedom à Vidéotron (la « Transaction Freedom ») ou la fusion Rogers-Shaw ne soient pas conclues dans les délais prévus ou qu'elles ne le soient pas du tout, l'incapacité à réaliser les avantages anticipés de la transaction Freedom et de la fusion Rogers-Shaw dans les délais prévus ou du tout, la saisonnalité (y compris les fluctuations saisonnières des commandes de clients), les risques d'exploitation (y compris la variation de la demande des clients pour les produits de Québecor et les mesures relatives à l'établissement des prix instaurés par des concurrents), les nouveaux concurrents et la capacité à fidéliser les clients actuels de Québecor et à en attirer de nouveaux, les risques liés aux couvertures d'assurances, les risques associés à l'investissement en capital (y compris les risques liés au développement technologique, à la disponibilité et aux bris des équipements), les risques environnementaux, les risques liés à la cybersécurité et au maintien de la protection des renseignements personnels, les risques liés aux interruptions dues à des bris d'équipements, des pannes de réseaux, la menace de catastrophes naturelles, les épidémies, les pandémies ou d'autres crises de santé publique, y compris la pandémie de la COVID-19, et l'instabilité politique dans certains pays, les risques liés aux mesures d'urgence mises en œuvre par divers gouvernements, les risques associés aux conventions collectives, le risque de crédit, les risques financiers, les risques liés à l'endettement, les risques de fluctuation de taux d'intérêt, les risques de change, les risques associés aux lois et à la réglementation gouvernementale, les risques liés aux changements dans la législation fiscale et la fluctuation générale de la conjoncture politique et économique. Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de Québecor et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par Québecor, disponibles à www.sedar.com et à www.quebecor.com, y compris, en particulier, la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de Québecor pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les projections de Québecor au 26 janvier 2023 et sont sous réserve des changements pouvant se produire après cette date. Québecor décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement et des médias d'information et de culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrée les plus performantes de l'industrie. Par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à sa clientèle, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

L'entreprise québécoise Québecor (TSX : QBR. A, QBR. B) emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor est fortement engagée dans la communauté. Chaque année, elle soutient activement plus de 400 organismes dans des domaines essentiels, tels que la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor Média inc.

Renseignements: Québecor, 514-380-4572, [email protected]