Mise au point sur les produits de vapotage du cannabis

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - À la suite de nombreuses informations qui circulent dans la sphère publique, la Société québécoise du cannabis (SQDC) tient à rappeler que les produits de vapotage du cannabis sont autorisés par la loi fédérale depuis le 17 octobre 2019, et ce, partout au pays. Ce qui demeure interdit au Québec, selon la loi québécoise, ce sont les produits attrayants, comme ceux contenant des saveurs et des arômes ajoutés, les produits ayant un taux de THC supérieur à 30% ainsi que la vente à des personnes de moins de 21 ans.

Jusqu'à tout récemment, la SQDC a fait le choix de ne pas en commercialiser, principalement par mesure préventive. Afin de mieux accomplir sa mission de protéger la santé publique en offrant des produits à moindre risque, la SQDC compte vendre des produits de vapotage du cannabis à partir de l'automne prochain. La SQDC respectera toutes les obligations en vertu des lois fédérale et provinciale. Tous les produits du cannabis à la SQDC sont analysés par des laboratoires certifiés par Santé Canada, contrairement à ce que l'on retrouve présentement sur le marché illégal. Il en sera de même pour les produits de vapotage du cannabis qui se retrouveront à la SQDC.

À propos de la Société québécoise du cannabis

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignement : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693