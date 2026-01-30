MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Depuis sa mise en service, la nouvelle antenne du REM connaît des enjeux de fiabilité qui affectent le service aux usagers. Comme fournisseur des trains, Alstom reconnaît que le REM n'a pas encore offert le niveau de fiabilité auquel les passagers sont en droit de s'attendre. Ces enjeux sont différents de ceux rencontrés au cours de l'hiver dernier et qui ont été entièrement résolus. Par leur nature et par l'expérience acquise sur la branche Sud, nos équipes estiment qu'ils seront donc plus simples à résoudre que ceux rencontrés l'hiver dernier.

Les enjeux rencontrés sont de deux ordres :

Remplacement des composantes défectueuses sur certains trains, principalement associées à l'étanchéité d'éléments électroniques, qui sont à l'origine de la très grande majorité des arrêts de services. Ces remplacements seront complétés dans les jours à venir. Amélioration de la performance du service durant cette période de rodage d'un nouveau système qui rencontre des défis opérationnels isolés. Les experts d'Alstom sont en soutien des équipes de Pulsar afin d'accélérer un retour du service à la normale.

La priorité absolue d'Alstom et de Pulsar, l'opérateur du REM, est d'offrir un service fiable, fréquent et performant aux usagers, et ce, le plus rapidement possible. Alstom et ses partenaires s'engagent à dédier toutes les équipes et ressources nécessaires pour rectifier la situation et déployer les solutions identifiées dans les jours à venir.

