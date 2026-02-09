76 véhicules Alstom desserviront 25 stations et arrêts le long de la nouvelle ligne LRT de 19 kilomètres

Les trains « fabriqués au Canada » étaient fabriqués et testés dans les installations d'Alstom à Kingston, au Canada

Alstom fournit également un système de signalisation de pointe qui permettra un service sûr et fréquent

Les spécialistes d'Alstom assureront la maintenance complète de la flotte

TORONTO , le 9 févr. 2026 /CNW/ - Alstom, chef de file mondial en mobilité intelligente et durable, et son partenaire de transport de longue date Metrolinx ont annoncé que 76 véhicules légers Flexity (LRV) ont été mis en service dimanche 8 février sur la toute nouvelle ligne 5 Eglinton (Eglinton Crosstown LRT) à Toronto, Canada. Fabriqués et testés au Canada, ces véhicules sont fabriqués par des Canadiens, pour des Canadiens. Ils fonctionneront en tandem avec un système de signalisation de pointe également fourni par Alstom.

Les LRV d'Alstom parcourent 19 kilomètres le long de l'avenue Eglinton, l'une des artères centrales les plus achalandées de la ville. La nouvelle ligne LRT peut transporter 123 000 passagers quotidiennement. Il y a 25 stations et arrêts sur la ligne, qui circule sur une emprise dédiée, distincte de la circulation automobile. La ligne est connectée à 68 lignes d'autobus, trois stations de métro TTC et deux lignes régionales de trains de passagers GO Transit, aidant à rapprocher des passagers de divers quartiers à une grande variété de destinations locales et régionales.

« Les véhicules et la signalisation d'Alstom continuent de servir de colonne vertébrale à une pièce cruciale du système de transport en commun de la région du Grand Toronto », a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques. « Nos collaborations continues avec Metrolinx et les partenaires municipaux du transport en commun, y compris la TTC, contribuent à offrir des solutions de mobilité plus sûres et plus fiables pour l'une des régions en expansion la plus rapide d'Amérique du Nord. »

Les véhicules légers d'Eglinton peuvent transporter confortablement jusqu'à 200 personnes, debout ou assises. Les LRV sont 100% à plancher bas et à zéro émission. À l'échelle mondiale, plus de 8 000 LRV de ce modèle d'Alstom ont été commandés ou sont en service commercial réussi dans 140 villes. Ils sont réputés pour leur conduite douce ainsi que pour leurs intérieurs spacieux, leurs portes larges, la climatisation, les fonctionnalités améliorées pour les personnes à mobilité réduite et l'information améliorée pour les passagers. Ces LRV ont également un historique avéré de succès dans des conditions météorologiques extrêmes, y compris lors des hivers canadiens rigoureux.

Pour assurer la sécurité et les arrivées ponctuelles des passagers, Alstom a équipé la ligne Eglinton Crosstown d'une technologie de signalisation de pointe connue sous le nom de système de contrôle de train basé sur les communications (CBTC). Alstom a déjà installé des systèmes CBTC en Europe, en Asie et, à Toronto, sur la ligne 1 de la TTC.

Alstom sera responsable de l'entretien de la flotte. Alstom possède plus de 40 ans d'expérience dans l'exploitation et l'entretien de trains et de systèmes ferroviaires à travers le monde. Plus de 36 000 véhicules Alstom et non-Alstom sont entretenus à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, Alstom est le premier exploitant privé en Amérique du Nord en termes de fréquentation.

Avec plus de 5 000 employés canadiens hautement qualifiés, Alstom est le seul fabricant de matériel roulant au pays, offrant une gamme complète de matériel roulant, de solutions de signalisation, ainsi que des services d'exploitation et d'entretien pour les grands projets ferroviaires au Canada. Alstom est le champion national canadien des solutions de mobilité ferroviaire urbaine et est fier d'être au cœur de projets de mobilité à travers l'Ontario, y compris Toronto, Kitchener-Waterloo, Ottawa, ainsi que d'autres projets canadiens à Vancouver, Edmonton, Montréal et, bientôt, Québec.

