Mise au point de l'Association des employeurs maritimes (AEM) concernant la grève des heures supplémentaires du Syndicat

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des employeurs maritimes (AEM) rappelle que le Syndicat des débardeurs du port de Montréal, section locale 375, prévoit la cessation complète des heures supplémentaires dès ce jeudi 10 octobre à 7h00, et ce, pour une durée illimitée.

Précisons que l'AEM a demandé formellement au Syndicat de retirer son préavis de grève le 7 octobre dernier, en l'avisant que les employés assignés qui ne peuvent pas travailler ne seront pas rémunérés pour les heures où ils auraient pu effectuer le travail prévu.

L'AEM estime que le refus systématique des heures supplémentaires entraînera des répercussions importantes sur les activités du Port -- allant même jusqu'à l'arrêt des opérations -- et incidemment, sur les commerces, les industries et le public.

L'AEM réitère sa volonté de poursuivre les négociations et demande au Syndicat de suivre la démarche dictée par le Service fédéral de médiation et de conciliation afin d'en arriver le plus rapidement possible à une entente négociée.

SOURCE L’Association des employeurs maritimes

Isabelle Pelletier, Vice-présidente, Communications et affaires publiques, Association des employeurs maritimes, Tél. : 514 878-3721 p. 3270, Cell. : 514 238-4178, [email protected]