Mise au point concernant les écofrais sur les gros électroménagers

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une série d'articles portant sur le projet gouvernemental de mise en place d'un écofrais sur les gros électroménagers, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) tient à recentrer le débat autour d'un objectif que nous partageons tous : la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des appareils contenant des gaz réfrigérants mis en marché par nos membres. Le Conseil est tout à fait conscient qu'il y a urgence d'agir en cette matière et nous avons proposé plusieurs solutions au gouvernement afin de permettre la récupération des gaz réfrigérants sans pénaliser outre mesure les consommateurs québécois.

Le projet, sous sa forme actuelle, imposerait des écofrais sur tous les gros électroménagers, incluant ceux qui n'ont aucune trace de gaz réfrigérant, tels les laveuses, les sécheuses, les lave-vaisselles, les cuisinières, etc. Depuis le lancement de ce projet par l'ancien gouvernement, le CCCD a tenté de recentrer l'action gouvernementale autour de la récupération des gaz réfrigérants.

« En raison du libellé actuel du règlement et selon les estimations de l'industrie, les écofrais sur les gros électroménagers pourraient s'élever jusqu'à 140 $ par appareil vendu au Québec. Il est évident qu'une mesure de la sorte aurait un impact considérable pour les plus démunis. Notre organisation propose des solutions beaucoup plus économiques pour les consommateurs québécois et qui permettraient d'atteindre le même objectif. » a déclaré Philippe Cantin, Directeur principal, Innovation en Développement Durable et Économie circulaire au Conseil canadien.

De plus, de la façon dont le projet de règlement est actuellement conçu, l'ensemble des appareils devront être dirigés vers un récupérateur unique situé à Bécancour. Un camion semi-remorque parcourant 500 km émettra l'équivalent de 150 kg de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de 4 voitures. Ainsi, les électroménagers des Québécois n'habitant pas en périphérie de Bécancour parcourront des centaines de kilomètres en camion, émettant des GES qui pourraient être évités en reformulant le projet gouvernemental pour permettre à ce que les appareils réfrigérants puissent être traités localement.

Pour Marc Fortin, président du CCCD il s'agit d'une aberration : « Le transport des gros électroménagers provenant des régions éloignées émettra autant de GES qu'un aller-retour en avion Montréal-Pékin. Une vision globale de la problématique confirme que la récupération des gaz réfrigérants doit impérativement se faire sur une base locale, comme nous le proposons. Encore une fois nous invitons le gouvernement à discuter avec nous afin de bonifier leur projet pour la récupération des gaz réfrigérants. »

