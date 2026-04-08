TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les dernières améliorations apportées à ses services bancaires numériques dans le but d'offrir à la clientèle une expérience encore plus personnalisée et une protection supplémentaire contre les tentatives de fraude.

Les nouvelles améliorations apportées à l'application des services bancaires mobiles de la Banque Scotia au Canada comprennent des fonctionnalités conçues pour aider la clientèle à effectuer ses opérations bancaires de façon plus rapide et sécurisée.

Mise à niveau des services bancaires numériques de la Banque Scotia : Les plus récentes améliorations comprennent des fonctionnalités de personnalisation et de prévention de la fraude alimentées par l'IA (Groupe CNW/Scotiabank)

Invites de paiement alimentées par l'IA prédictive : Cette fonctionnalité brevetée des services bancaires mobiles permet à la clientèle de garder le contrôle de ses opérations bancaires courantes grâce à des invites intuitives et pertinentes, assurant la gestion proactive des paiements de facture à venir, des opérations entre comptes et des virements de fonds par courriel réguliers.





Cette fonctionnalité brevetée des services bancaires mobiles permet à la clientèle de garder le contrôle de ses opérations bancaires courantes grâce à des invites intuitives et pertinentes, assurant la gestion proactive des paiements de facture à venir, des opérations entre comptes et des virements de fonds par courriel réguliers. Protection intégrée contre les arnaques et les fraudes : Lorsque l'application de la Banque Scotia est utilisée lors d'un appel téléphonique, une alerte est envoyée à la cliente ou au client pour lui rappeler de ne jamais divulguer ses renseignements personnels ou bancaires. L'application signale également les opérations inhabituelles qui surviennent, ce qui permet aux clients d'approuver une opération légitime ou d'aider à contrer une tentative de fraude potentielle. Grâce à une fonctionnalité de signalement simplifiée et intégrée à l'application, la clientèle obtient de l'aide rapidement dans les moments les plus importants.





: Lorsque l'application de la Banque Scotia est utilisée lors d'un appel téléphonique, une alerte est envoyée à la cliente ou au client pour lui rappeler de ne jamais divulguer ses renseignements personnels ou bancaires. L'application signale également les opérations inhabituelles qui surviennent, ce qui permet aux clients d'approuver une opération légitime ou d'aider à contrer une tentative de fraude potentielle. Grâce à une fonctionnalité de signalement simplifiée et intégrée à l'application, la clientèle obtient de l'aide rapidement dans les moments les plus importants. Amélioration des contrôles de cartes : La clientèle peut désormais gérer ses cartes comme bon lui semble. Que ce soit pour demander en quelques minutes le remplacement d'une carte de débit perdue ou volée, ajuster les limites qui s'appliquent aux cartes ou ajouter des cartes de crédit Visa instantanément à un portefeuille numérique, tout est en place pour permettre à la clientèle d'effectuer des paiements rapidement, tout en profitant d'un service continu et d'une plus grande tranquillité d'esprit.

Ces améliorations témoignent de l'engagement continu de la Banque Scotia à offrir à sa clientèle une expérience des services bancaires numériques de qualité exceptionnelle, sécurisée et sans tracas. Pour plus de renseignements, téléchargez l'application de la Banque Scotia ou consultez le Portail sur la cybersécurité et la fraude.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients et clientes, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias : Shanaz Hack, Affaires mondiales de la société, [email protected].