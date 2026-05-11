TORONTO, le 11 mai 2026 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia, qui fait partie du groupe de sociétés de la Banque Scotia, et la Banque SBI Canada, une filiale en propriété exclusive de la State Bank of India, ont conclu une entente de recommandation. Grâce à celle-ci, les clientes et clients à valeur nette élevée de la Banque SBI Canada pourront se prévaloir des solutions de Gestion de patrimoine Scotia. La Banque SBI Canada offre actuellement des services bancaires complets à une clientèle constituée de particuliers, d'entreprises et de sociétés au Canada.

« Nous partageons avec SBI Canada une approche commune qui place les clients au cœur de nos activités. La Banque SBI Canada a bâti une relation de confiance avec la communauté indo-canadienne, et nous sommes ravis de collaborer avec elle afin de répondre aux besoins de gestion de patrimoine complexes de sa clientèle, a déclaré Amit Brahme, vice-président, Segments culturels stratégiques à Gestion de patrimoine Scotia. Notre approche de Planification globale permet à notre équipe de spécialistes d'offrir des services-conseils complets, adaptés à toutes les étapes de la vie de nos clients. »

« À la Banque SBI Canada, notre priorité a toujours été d'établir des relations durables et fondées sur la confiance avec nos clients, tout en les appuyant dans la réalisation de leurs objectifs financiers, ici comme à l'étranger », a affirmé Manish Mishra, président et chef de la direction de la Banque SBI Canada. Notre partenariat avec Gestion de patrimoine Scotia nous permet de renforcer cet engagement en offrant à notre clientèle à valeur nette élevée un accès à des services de gestion de patrimoine complets, de calibre mondial, ici au Canada. Ensemble, nous sommes bien placés pour proposer des solutions intégrées qui répondent aux besoins en constante évolution des clients. »

Cette entente permet à la Banque SBI Canada et à Gestion de patrimoine Scotia d'accroître leur couverture locale au Canada tout en soutenant les besoins financiers de leur clientèle. Gestion de patrimoine Scotia offrira des services de conseils et de gestion de placements par l'entremise de Scotia Jarislowsky Fraser et de ScotiaMcLeodMD, ainsi que des services de banque privée par l'entremise du groupe Services bancaires privés de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine Scotia, visitez le

www.scotiagestiondepatrimoine.com

À propos de la Banque SBI Canada

La Banque SBI Canada a été constituée en 1982 en tant que filiale en propriété exclusive de la State Bank of India, la plus grande banque de l'Inde, qui dessert plus de 520 millions de clients et dont le volume d'affaires dépasse 1,15 billion de dollars américains. La Banque SBI Canada est une banque canadienne énumérée à l'annexe II de la Loi sur les banques, et elle est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada. Elle a des bureaux et des succursales en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Elle offre des services bancaires complets pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le https://ca.statebank/.

Pour en savoir plus sur la State Bank of India, veuillez consulter le site :

https://sbi.bank.in/

SOURCE Scotiabank

Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent s'adresser à : Claire Dawson, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected]