Mise à jour - Utiliser des insectifuges personnels en toute sécurité

Problème

Profitez du temps chaud cet été sans que les insectes piqueurs vous contrarient ! Les changements climatiques et environnementaux ont engendré un risque accru de maladies transmises par les tiques et les moustiques au Canada. Santé Canada rappelle aux Canadiens de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'autres insectes, en utilisant des chasse-moustiques et d'autres insectifuges de manière sécuritaire.

Les piqûres et les morsures d'insectes peuvent entraîner divers problèmes de santé qui vont de démangeaisons et d'irritation jusqu'à des maladies graves. Les insectifuges personnels peuvent vous aider à vous protéger contre les piqûres de moustiques, de mouches noires et de tiques, mais il est important de se souvenir qu'il faut toujours utiliser ces produits conformément aux directives d'emploi.

Tous les insectifuges tels que les aérosols, les vaporisateurs, les lotions, les crèmes et les dispositifs portables, doivent être homologués par Santé Canada afin d'être considérés comme sûrs et efficaces. C'est aussi le cas pour les insectifuges naturels, comme l'essence de citronnelle et autres huiles essentielles. Les directives d'utilisation sur les étiquettes de produits homologués sont conçues pour vous aider, ainsi que votre famille, à utiliser ces produits de façon sécuritaire et efficace.

Ce que vous devrez faire

Prévenir les piqûres et les morsures d'insectes est le meilleur moyen de vous protéger ! Pour vous aider à les éviter, couvrez la peau exposée avec des vêtements et appliquez les mesures qui suivent si vous choisissez d'utiliser un insectifuge personnel :

Utilisez des insectifuges homologués par Santé Canada.

L'étiquette de ces pesticides comprendra un numéro d'enregistrement de produit antiparasitaire [numéro EPA]. Ce numéro compte jusqu'à cinq chiffres, et parfois même deux chiffres supplémentaires à la fin [p. ex. numéro EPA 12345 ou 12345.xx].)

Lisez attentivement l'étiquette au complet avant d'utiliser le produit et respectez toutes les directives.

Cela comprend les restrictions concernant l'utilisation chez les enfants et le nombre maximal d'utilisations par jour.



Gardez à l'esprit que les insectifuges ne fonctionnent que sur les insectes indiqués sur leur étiquette.

N'appliquez qu'une petite quantité d'insectifuge sur la peau exposée ou sur les vêtements. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité du produit pour qu'il soit efficace.

Ne vaporisez jamais d'insectifuge directement sur votre visage.

Vaporisez-le d'abord sur vos mains, puis appliquez-le sur le visage.



Essayez de ne pas mettre d'insectifuge dans vos yeux. Si vous le faites, rincez-vous immédiatement les yeux avec de l'eau.

Gardez tous les contenants des produits hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux de compagnie et supervisez l'utilisation d'insectifuges chez les enfants.

Évitez d'appliquer de l'insectifuge sur les mains d'un enfant pour réduire les risques que le produit se retrouve dans ses yeux et sa bouche si l'enfant se touche les yeux ou la bouche.

Si vous craignez une réaction à un produit, appliquez-en sur une petite surface du bras, puis attendez 24 heures pour voir s'il y a une réaction.

Si vous croyez que vous ou votre enfant avez une réaction à un insectifuge, cessez immédiatement d'utiliser le produit, lavez la peau traitée et consultez un professionnel de la santé.

Ayez le contenant de l'insectifuge avec vous au moment de consulter le professionnel de la santé.

Si vous souhaitez acheter des pesticides en ligne, prenez note que vous ne pouvez pas acheter des produits non homologués en ligne puis les faire expédier au Canada . La personne qui achète le produit doit l'apporter au Canada en personne.

Voyez comment utiliser des insectifuges en toute sécurité sur notre page Web.

Ce que fait Santé Canada



Le gouvernement fédéral réglemente tous les pesticides au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la réglementation connexe. Tous les pesticides importés, vendus ou utilisés au Canada doivent être homologués par Santé Canada. Tous les pesticides sont soumis à un examen scientifique rigoureux avant que leur vente au Canada soit autorisée. L'objectif primaire de Santé Canada en matière de réglementation des pesticides est de protéger la santé de la population canadienne et son environnement.

Signaler un problème lié à la santé et à la sécurité

Signalez tout événement indésirable au fabricant, qui est tenu par la loi de le déclarer à Santé Canada. Vous pouvez aussi remplir un formulaire de déclaration d'incident pour signaler un incident directement à Santé Canada.

Information supplémentaire

