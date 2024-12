Mise à jour sur les travaux de renforcement du pont de l'Île-aux-Tourtes : la réouverture d'une quatrième voie maintenant anticipée avant la fin de l'hiver

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les interventions requises pour une réouverture de voies supplémentaires sur l'actuel pont de l'Île-aux-Tourtes se poursuivront durant l'hiver. Pour le moment, aucune augmentation de charges sur le pont n'est possible.

La remise en service d'une quatrième voie de circulation était envisagée avant la fin de l'année 2024, mais certaines poutres du pont ont continué de se dégrader dans le secteur de Senneville. Ainsi, avant de rouvrir une autre voie de façon sécuritaire, l'étaiement en cours depuis l'été dernier doit être suffisamment avancé. En somme, il faut d'abord terminer les interventions de part et d'autre de l'une des deux piles en travaux.

Le Ministère est très conscient des inconvénients que les entraves en place causent aux usagers du pont de l'Île-aux-Tourtes. C'est pourquoi il déploie tous les efforts pour remettre en service une quatrième voie de circulation le plus rapidement possible. Toutefois, la réalisation des travaux est complexe et le Ministère ne fera jamais de compromis avec la sécurité des usagers du pont ou des travailleuses et travailleurs.

Rappel sur la gestion de la circulation et sur les mesures d'atténuation

Trois voies au total restent disponibles pour les usagers de la route sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, dont deux dans le sens de l'achalandage aux périodes de pointe. Afin d'amoindrir les répercussions de cette configuration, le Ministère finance des mesures d'atténuation supplémentaires, notamment sous la forme de rabais et d'une offre de services élargie en matière de transport collectif dans le secteur. De plus, depuis le 16 novembre dernier, l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) est permise sur l'autoroute 40 en direction est, de sorte que leurs passagers évitent une partie de la congestion pour atteindre le pont.

Faits saillants

Selon les dernières analyses et l'évolution des travaux, une quatrième voie pourra rouvrir lorsque l'étaiement de part et d'autre d'une pile située dans le secteur de Senneville sera terminé, soit avant la fin de l'hiver. D'autres interventions étaient également requises et ont été réalisées : Les travaux de renforcement qui se poursuivaient depuis l'hiver dernier au centre du pont (travées 15 à 17), du côté nord de la structure, se sont terminés avant la fin de l'année, comme prévu; La majeure partie du marquage de la chaussée nécessaire à la réouverture d'une quatrième voie a été réalisée en novembre pour profiter de conditions météorologiques favorables.

Jusqu'à nouvel ordre, toutes les mesures d'atténuation en transport collectif resteront en vigueur. Quant à la gestion de la circulation sur le pont, à moins d'ajustements temporaires en fonction des conditions météorologiques, deux des trois voies ouvertes resteront disponibles : en direction de Montréal, de minuit à 10 h la semaine, à l'exception des jours fériés; en direction de Vaudreuil-Dorion , de midi à 22 h la semaine, toutes les fins de semaine et les jours fériés ainsi que du 25 décembre au 2 janvier inclusivement.

Dans le cadre des travaux sur la structure actuelle ainsi que de la construction du nouveau pont, des fermetures de l'autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville seront requises quelques fins de semaine au cours des prochains mois et seront annoncées à l'avance.

