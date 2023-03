Mise à jour sur les tarifs et horaires 2023-2024 de la Société des traversiers du Québec

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) procédera à l'ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril dans ses traverses tarifées. À titre de rappel et en concordance avec la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux adoptée le 9 décembre 2022, l'augmentation des tarifs de base sera limitée à 3 %, comme c'est le cas également pour d'autres ministères et organismes publics.

Comme à l'habitude, les tarifs sont arrondis selon le Règlement sur l'arrondissement des tarifs indexés de la Loi sur l'administration financière.

Rappelons que les traverses tarifées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis, Matane-Baie-Comeau-Godbout, l'Île-Verte et l'île d'Entrée-Cap-aux-Meules. Les tarifs de base encadrés par la Politique sur le financement des services publics sont les passages unitaires, tant pour les piétons et les cyclistes que pour les automobilistes.

Une meilleure information à la clientèle, plus juste

La STQ a entrepris un virage vers l'amélioration de l'expérience client. Afin de moderniser ses outils de communication à sa clientèle et de s'assurer que celle-ci ait toujours l'information la plus récente possible, les clients pourront désormais numériser un code QR aux abords des traverses afin d'accéder aux horaires en ligne. Les traditionnels panneaux-horaires disparaîtront puisqu'ils ne permettent plus de fournir une information juste et pratique. En délaissant également de façon progressive les dépliants en papier, la STQ souhaite s'assurer que l'information disponible soit plus précise parce qu'actualisée en temps réel.

La STQ travaille également à un projet d'écrans numériques qui sera déployé graduellement au cours des prochaines années à travers tout le réseau, encore une fois pour bonifier l'information donnée à sa clientèle.

La STQ invite donc sa clientèle à consulter le traversiers.com afin d'obtenir tout renseignement supplémentaire concernant les tarifs et horaires des traverses qu'elle dessert.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Simon Laboissonnière, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, Cellulaire : 418 508-9641, [email protected], Traversiers.com