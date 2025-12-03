Recevez chaque mois directement dans votre boîte mail le rapport le plus récent sur les prix de gros, commerciaux et de détail, ainsi que les dernières données sur la production, les ventes, les volumes et les valeurs des exportations, et bien plus encore.

En vous abonnant à notre service, vous constaterez chaque jour sa valeur, car nous l'avons conçu pour vous faciliter la tâche.

En cette période de changements rapides dans la fabrication des produits du bois et dans le secteur de la construction, ne manquez pas les avantages de cet outil pratique et puissant qui vous connecte instantanément à l'industrie de la transformation du bois au Canada et aux États-Unis.

Pour un investissement aussi faible que 1 289 $ US par an pour un utilisateur individuel, vous bénéficierez de toutes les informations dont vous avez besoin 24 heures sur 24, accessibles du bout des doigts d'une simple pression sur un bouton. Afficher des exemples de pages: https://madisonsreport.com/wp-content/uploads/2025/12/PelletsThumbs.png

Publié avec nos commentaires réputés et comprenant un résumé des combustibles de chauffage domestique concurrents, gardez une longueur d'avance sur la demande en résidus de scierie: Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre rapport sur les prix des granulés !

EXTRAIT EXCLUSIF ET UNIQUE… TÉLÉCHARGEZ LE NUMÉRO COMPLET DE NOVEMBRE 2025 :

https://madisonsreport.com/wp-content/uploads/2025/12/MadisonsPelletReportNOV2025.pdf

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir ces informations essentielles et actualisées :

Tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre stratégie d'investissement dans les secteurs du bois d'œuvre et du bois de construction

Prévisions des pénuries et excédents ponctuels, et équilibre entre l'offre et la demande

Les dernières nouvelles des entreprises nord-américaines du bois massif et du papier

Présenté sous forme de bulletin d'information simple

Accessible 24 h/24

N'hésitez pas à contacter notre bureau à tout moment pour en savoir plus :

L'outil d'information pour vos décisions en matière de gestion forestière et de planification des investissements.

Pour plus de détails, cliquez ici : https://madisonsreport.com/products/pellets/

Pour vous abonner au rapport sur les prix des granulés de bois de chauffage de Madison, il vous suffit de remplir le formulaire de commande ici :

https://madisonsreport.com/subscribe/

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'œuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'œuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/lumber-price-dashboard/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/pellets/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/products/bc-coastal-logs/

Madison's Sawmill Curtailment Lookout: https://madisonsreport.com/products/sawmill-lookout/

Madison's North America Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/sawmill-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Keta Kosman, Éditrice, Madison's Lumber Reporter, est. 1952, Vancouver, BC, Canada, www.madisonsreport.com, 604 319-2266