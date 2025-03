TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - CUPANI Metals Corporation (« CUPANI » ou la « Société ») (CSE: CUPA) est heureuse d'annoncer certaines activités récentes.

Mise à jour sur l'exploration de l'expédition de février

Figure 2. (Groupe CNW/Cupani Metals Corp.) Figure 1. (Groupe CNW/Cupani Metals Corp.)

Une équipe d'exploration et de logistique composée de six personnes a été déployée de Labrador City au camp d'exploration du lac Retty, via Schefferville, en février. Le campement du lac Retty est situé sur la rive ouest du lac Retty et constitue un emplacement central pour chacune des cinq zones d'exploration contenues dans le projet Blue Lake de CUPANI. Le projet Blue Lake couvre plus de 500 kilomètres carrés dans le nord du Québec et contient du cuivre, du nickel, du platine, du palladium et de l'or. L'expédition a parcouru plus de 300 km, depuis la route revêtue de Labrador City jusqu'au camp. Entièrement autonome et voyageant uniquement en motoneige, l'expédition a accompli les réalisations suivantes :

1) Réouverture de la route de glace qui transportait du matériel d'exploitation minière lourd de Schefferville au campement du lac Retty. Cette route aurait été utilisée pour la dernière fois en 1987 lors de la construction d'un camp minier avec une galerie pour un échantillon massif de 2 000 tonnes effectué en vertu d'une concession d'exploitation spéciale. La route de glace fait partie de l'une des routes ouvertes pendant l'expédition. La figure 1 indique tous les itinéraires en jaune. Chacune des cinq zones d'exploration de CUPANI a été atteinte. Ces routes ont toutes été suivies à l'aide du système de positionnement mondial et pourraient servir de base pour préparer des sentiers d'été dans les zones d'exploration. À l'échelle régionale, la profondeur de la glace transparente non améliorée sur les lacs, y compris le lac Attikamagen, est de 90 cm en moyenne. Ce chiffre, y compris les données relevées sur le lac Knob à Schefferville, correspond aux données historiques présentées ici. Les spécialistes des routes de glace suggèrent que la profondeur de la glace peut être au moins multipliée par deux grâce à un programme de construction et d'entretien des routes de glace.

2) Préparation hivernale du campement du lac Retty et exploitation pendant la semaine la plus froide de l'hiver. L'équipe de l'expédition a utilisé deux des sept bâtiments du camp. Un bâtiment a été équipé d'une isolation thermofoil, d'une cuisinière au propane avec four et de chauffe-pièces. En plus d'utiliser la neige comme couverture pour le bâtiment, l'expédition a maintenu une température constante de 21 degrés Celsius. Il est maintenant possible d'atteindre et d'exploiter le campement du lac Retty toute l'année. L'entreprise envisagera de déployer des équipes de géophysique plus tard cet hiver.

3) Activités d'exploration menées par l'expédition dans la zone d'extension et la zone Cancun. Une traversée de reconnaissance par motoneige a été effectuée pour rechercher des affleurements du filon-couche de péridotite dans la zone d'extension. L'échantillonnage des canaux au moyen d'une scie à roche électrique a été effectué dans la zone Cancun. Cet échantillonnage de canaux a été effectué immédiatement sous la tranchée creusée à la main, là où l'échantillonnage par éclats a été réalisé en septembre 2024. À l'aide de la scie, des échantillons ont été prélevés à 2, 4, 6, 8 et 10 pouces sous la surface pour étudier la teneur équivalente en cuivre et pour tester la teneur sous la surface altérée par les éléments. La figure 2 montre des sulfures massifs frais et non altérés dans l'échantillon de canal de 10 pouces de profondeur à son stade de préparation avant l'expédition pour le test en laboratoire.

Achat d'initiés : rapport d'alerte déposé en vertu du Règlement 62-103

M. Douglas MacQuarrie annonce qu'il a acquis, directement et indirectement (l'« acquisition de DM »), un total de 335 000 actions ordinaires (chacune étant une « action ») de la Société. Avant l'acquisition de DM, M. MacQuarrie, un directeur de la Société, détenait directement et indirectement 21 247 200 actions et titres qui lui permettent d'acquérir 400 000 actions. À l'acquisition de DM, il contrôle et dirige un total de 21 582 200 actions et 400 000 titres convertibles, ce qui représente environ 18,11 % des actions émises et en circulation et environ 18,39 % après dilution partielle.

M. Brian Bosse annonce qu'il a acquis, directement et indirectement (l'« acquisition de BB »), un total de 650 000 actions de la Société. Avant l'acquisition de BB, M. Bosse, président, chef de la direction et un directeur de la Société, détenait directement et indirectement 36 011 805 actions et titres qui lui permettent d'acquérir 300 000 actions. À l'acquisition de BB, il contrôle et dirige un total de 36 661 805 actions et 300 000 titres convertibles, ce qui représente environ 30,77 % des actions émises et en circulation et environ 30,94 % après dilution partielle.

Conformément aux exigences d'alerte du Règlement 62-104 - Offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, une copie du rapport d'alerte à déposer en lien avec chacune des acquisitions de DM et de BB sera disponible sur le profil SEDAR+ de la Société une fois qu'il aura été déposé conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

CUPANI Metals Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « CUPA ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.CUPANImetals.com

