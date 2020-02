Mise à jour sur des produits de consommation - Santé Canada annonce le rappel de plusieurs chargeurs USB muraux en raison de risques de choc électrique, de brûlures ou d'incendie

Santé Canada a récemment mis à l'essai plusieurs chargeurs USB muraux conçus pour les téléphones cellulaires, les tablettes et d'autres appareils, dans le cadre d'un projet national d'activités prévues en matière de conformité et d'application. Les produits indiqués dans le tableau ci-dessous présentent un risque inacceptable de choc électrique, de brûlures ou d'incendie et font l'objet d'un rappel par l'industrie. Ce tableau sera mis à jour si de nouveaux produits sont rappelés.

Produits visés

Description du produit Provenance de l'échantillon Importateur Nombre d'articles visés Date du rappel Adaptateur d'alimentation USB universel iFocus Electronics CUP 062823868458 No d'article : 86845 Great Canadian Dollar Store, Port Coquitlam (Colombie‑Britannique) CTG Brands Inc., Vaughan (Ontario) 26 380 10 janvier 2020 Chargeur-adaptateur d'alimentation USB CUP 60078744888 No d'article : E‑888 Gift Market Discount Centre Ltd., Dartmouth (Nouvelle‑Écosse) Inspire Imports, Toronto (Ontario) 1 920 8 janvier 2020 Chargeur USB LS Rising CUP 617375495210 No d'article : E‑PAF Gift Market Discount Centre Ltd., Dartmouth (Nouvelle‑Écosse) Malmo Trading Inc., Toronto (Ontario) 1 440 8 janvier 2020 Chargeur USB à deux ports FIFO CUP 694155604048 No d'article : 60404 Pro Line Sports Inc., Windsor (Nouvelle‑Écosse) Pro Line Sports Inc., Windsor (Nouvelle‑Écosse) 1 885 8 janvier 2020

Ce que vous devez faire

Cessez immédiatement d'utiliser les produits susmentionnés et retournez-les au magasin où vous les avez achetés ou jetez-les conformément aux exigences de votre municipalité en matière de déchets électroniques.

N'utilisez que des produits électriques certifiés.

Les responsables provinciaux et territoriaux de la sécurité électrique exigent que tous les produits électriques qui se branchent sur une prise murale soient certifiés, ce qui signifie qu'ils sont conformes à la norme de sécurité canadienne applicable.



Les produits certifiés portent une marque de certification reconnue.



La marque de certification doit se trouver sur le produit même, et pas seulement sur l'emballage.



Si vous n'êtes pas certain si un produit est certifié, demandez au détaillant de vous montrer la marque de certification avant de l'acheter.

Voici ce qu'il faut rechercher pour déceler les chargeurs USB faux :

L'absence de marque de certification sur le produit



piètre qualité; p. ex., les pointes pourraient être lâches



un prix beaucoup trop bas, et



des erreurs grammaticales ou une taille inhabituelle des caractères sur le produit, l'étiquette ou l'emballage

On court plus de chances à croiser des répliques avec les marques populaires. Les faux produits qui ne respectent pas les normes canadiennes de sécurité des produits électriques pourraient être dangereux.

Si vous soupçonnez que votre produit est un faux, cessez immédiatement de l'utiliser, et retournez-le chez le détaillant chez lequel vous l'avez acheté, ou jetez-le tout en respectant les exigences municipales concernant les déchets électroniques.

Sachez quoi faire si votre produit est un faux.

Pour en savoir plus, consultez la page Sécurité des produits électriques sur Canada.ca.

Signaler un problème lié à la santé ou à la sécurité

Santé Canada recommande aux consommateurs de vérifier régulièrement les rappels de produits sur le site Web sur les rappels et les avis de sécurité du gouvernement du Canada et de signaler tout problème de santé ou de sécurité lié aux produits de consommation.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613‑957-2983; Renseignements au public : 613‑957-2991, 1-866 225-0709