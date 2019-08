Mise à jour - Santé Canada rappelle aux Canadiens d'importants conseils de salubrité des aliments en été

OTTAWA, le 20 août 2019 /CNW/ - Alors que l'été est déjà bien entamé, il est important de penser à la salubrité des aliments. Le fait de cuisiner à l'extérieur, sans réfrigération ni eau courante, ainsi que les conditions chaudes et humides peuvent accroître le risque de maladie d'origine alimentaire (aussi appelée intoxication ou empoisonnement alimentaire). Les symptômes les plus communs de maladie d'origine alimentaire sont des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la fièvre. Parmi les groupes les plus à risque d'effets graves sur la santé, mentionnons les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 60 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Utilisez ces lignes directrices simples pour manipuler, cuire et servir vos aliments sans risque.

À l'achat

Mettez la viande crue, la volaille crue et les fruits de mer crus dans des sacs de plastique et gardez-les à part des autres aliments dans votre panier d'épicerie.

Si vous utilisez des sacs ou des bacs d'épicerie réutilisables, lavez-les fréquemment.

Réfrigération

Réfrigérez les aliments froids, comme la viande, les substituts de viande, les produits laitiers et les produits à base d'œufs, dès votre retour de l'épicerie. Ces aliments et tous les autres aliments périssables doivent être réfrigérés dans les deux heures.

Congelez le bœuf haché qui ne sera pas utilisé dans les deux jours suivants.

Congelez la volaille crue ne sera pas utilisée dans les trois jours suivants.

Congelez les autres types de viande crue en fonction des directives sur la page Web Conseils sur l'entreposage sécuritaire des aliments de Santé Canada .

Préparation des aliments

Lavez-vous les mains et lavez bien vos ustensiles, notamment les planches à découper, les comptoirs et les couteaux, avec de l'eau chaude et du savon avant et après la manipulation d'aliments.

Utilisez pour les fruits et les légumes une planche à découper distincte de celle que vous utilisez habituellement pour la viande afin d'éviter la contamination croisée.

Gardez la viande crue, la volaille crue et les fruits de mer crus loin des aliments cuits.

Ne rincez pas la volaille avant de la faire cuire, car les bactéries peuvent se propager partout où l'eau éclabousse.

Faites mariner la viande dans le réfrigérateur, et non sur le comptoir. Si une marinade a été en contact avec de la viande crue, n'utilisez pas ce qui en reste sur des aliments cuits.

Faites décongeler les aliments dans le réfrigérateur. La viande devrait être entièrement dégelée avant d'être cuite pour assurer une cuisson uniforme.

Cuisson

Utilisez un thermomètre numérique pour vérifier la température de cuisson interne de votre viande afin de déterminer si elle est entièrement cuite. Ne vous fiez pas seulement à la couleur de la viande. Consultez le guide des températures de cuisson sécuritaires de Santé Canada.

Pour les biftecks (steaks) attendris mécaniquement, il faut que la viande atteigne température interne de 63 °C et qu'elle soit retournée au moins deux fois pendant la cuisson sur le gril.

Vérifiez la température interne de chaque morceau séparément.

Placez les aliments cuits sur une assiette propre au moyen d'ustensiles propres.

Accompagnements et conseils sur la façon de servir les aliments

Gardez les aliments froids (notamment les fruits et les légumes précoupés et prêts‑à‑manger) au frais et les aliments chauds au chaud.

Lors des chaudes journées d'été, ne laissez pas les aliments à la température ambiante plus d'une heure.

Gardez les salades comprenant une vinaigrette crémeuse dans le réfrigérateur ou dans une glacière jusqu'au moment de servir. Si vous préparez des salades pour des rassemblements où il n'y a pas de réfrigération, préférez les vinaigrettes à base d'huile aux vinaigrettes à base de mayonnaise, qui se gâtent plus rapidement.

Si vous prévoyez de voyager, apportez une glacière et des blocs réfrigérants pour conserver vos aliments périssables.

Nettoyage

Prenez de l'eau propre et du savon pour bien laver tous les ustensiles, la vaisselle, les comptoirs et les planches à découper avant de les utiliser et après les avoir utilisés.

Désinfectez le matériel de cuisson, les ustensiles et les surfaces de travail au moyen d'un nettoyant pour la cuisine ou d'une solution javellisante de faible concentration.

Rincez à l'eau claire et faites sécher à l'air libre.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens ci-dessous.

