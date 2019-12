Mise à jour - Santé Canada informe la population canadienne de la présence d'un produit antiparasitaire non homologué sur le marché

Un produit antiparasitaire non homologué appelé « Sure Killer Instant Pressurized Residual Insecticide Spray » a été repéré sur le marché canadien. Le produit non homologué (image ci‑dessous) semble identique à des produits homologués, sauf qu'il ne porte pas de numéro d'homologation au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires et que le nom et les coordonnées de l'entreprise ne figurent pas sur l'étiquette.

Ce que vous devez faire

Pour vous débarrasser d'organismes nuisibles à l'intérieur ou autour de votre maison, achetez et utilisez seulement des produits antiparasitaires homologués au Canada. Lisez et suivez toutes les instructions figurant sur l'étiquette.

Si vous avez acheté un produit appelé « Sure Killer Instant Pressurized Residual Insecticide Spray » :

assurez-vous qu'il est homologué en vérifiant si l'étiquette porte un numéro d'homologation au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Si vous ne voyez pas de numéro d'homologation ni le nom et les coordonnées de l'entreprise sur l'étiquette :

n'utilisez pas le produit;

éliminez le produit en toute sécurité, en suivant les lignes directrices de votre province et de votre municipalité concernant l'élimination des déchets dangereux.

Si vous décidez d'acheter un produit antiparasitaire pour vous débarrasser d'organismes nuisibles à l'intérieur ou autour de votre maison, prenez ces mesures importantes.

Choisissez des produits antiparasitaires approuvés par Santé Canada , dont l'étiquette porte un numéro d'homologation au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires . Ce numéro peut avoir jusqu'à cinq chiffres (p. ex. Numéro d'homologation 12345 Loi sur les produits antiparasitaires).

, dont l'étiquette porte un numéro d'homologation au titre de la . Ce numéro peut avoir jusqu'à cinq chiffres (p. ex. Numéro d'homologation 12345 Loi sur les produits antiparasitaires). Utilisez l'outil Recherche dans les étiquettes de pesticides de Santé Canada pour vous assurer que le produit est homologué.

pour vous assurer que le produit est homologué. Lisez toujours attentivement l'étiquette au complet avant d'utiliser le produit et suivez toutes les instructions, notamment celles qui concernent les zones et la fréquence d'application.

N'oubliez pas que les produits antiparasitaires homologués n'éliminent que les organismes nuisibles énumérés sur l'étiquette.

Gardez tous les contenants de produits antiparasitaires hors de la portée des enfants et des animaux.

Si vous achetez des pesticides en ligne, assurez-vous qu'ils sont homologués au Canada .

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada informe les Canadiens de ce produit antiparasitaire non homologué et leur rappelle d'acheter et d'utiliser uniquement des produits antiparasitaires homologués. Le Ministère a demandé aux entreprises qui distribuent ce produit de le retirer du marché canadien et de l'éliminer conformément aux exigences provinciales et municipales. Santé Canada a également conseillé aux associations de détaillants de rappeler à leurs membres qu'ils ne doivent vendre que des produits antiparasitaires homologués.

Au Canada, les pesticides sont régis au niveau fédéral par la Loi sur les produits antiparasitaires. Santé Canada effectue des inspections sur le marché et, s'il trouve des produits non conformes, prend des mesures d'application de la loi.

Les pesticides importés, vendus ou utilisés au Canada doivent être homologués par Santé Canada. Tous les pesticides homologués sont soumis à un examen scientifique rigoureux avant que leur vente ne soit autorisée au pays. L'objectif principal de Santé Canada en matière de réglementation des pesticides est de protéger la santé des Canadiens et l'environnement.

Signaler un produit non conforme

Les Canadiens sont invités à signaler les produits non conformes offerts sur le marché à Santé Canada en communiquant avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.

Pour en savoir plus

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613‑957‑2983, [email protected]; Renseignements au public : 613‑957-2991, 1-866 225-0709