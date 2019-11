Mise à jour - Santé Canada fait le point sur la pénurie de tamoxifène

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Santé Canada fait le point sur l'approvisionnement en tamoxifène, un médicament servant à traiter le cancer du sein, et fournit aux Canadiens des renseignements sur les actions menées pour résoudre la pénurie de portée nationale le plus rapidement possible, étant donné que celle-ci pourrait avoir des conséquences graves pour les patients.

Au cours des dernières semaines, Apotex Inc., AstraZeneca Canada Inc. et Teva Canada Ltée, les trois entreprises canadiennes qui fournissent du tamoxifène au Canada, ont toutes signalé des pénuries sur le site Web Pénuries de médicaments Canada. Parmi les raisons invoquées, on compte des interruptions inattendues de la fabrication et une augmentation de la demande.

Bien que le système de soins de santé offre toujours ce produit, les niveaux d'approvisionnement sont inférieurs à la normale. Les entreprises ont adopté des stratégies de gestion de la distribution pour préserver l'approvisionnement pendant la pénurie et pour assurer l'accès des patients au produit. C'est pourquoi il est possible que certains patients constatent que leur pharmacie leur en distribue moins qu'à l'habitude (p. ex. une quantité suffisante pour un mois plutôt que trois).

Santé Canada a travaillé en collaboration avec les entreprises, les provinces, les territoires et les intervenants, comme l'Association canadienne des agences provinciales du cancer et les professionnels de la santé, pour échanger des renseignements et cerner les mesures d'atténuation à prendre. Entre autres mesures, on a étudié la possibilité d'avoir recours à l'approvisionnement d'autres pays et on a aidé les entreprises, dans la mesure du possible et au besoin, à rendre disponible le plus tôt possible un approvisionnement supplémentaire au Canada afin que les patients qui ont besoin du médicament puissent y avoir accès.

À la suite de ces efforts concertés, AstraZeneca Canada Inc. et Apotex Inc. ont pu accélérer l'approvisionnement et annoncent maintenant que la pénurie devrait se terminer plus tôt que prévu, à savoir le 6 décembre 2019 et le 31 décembre 2019, respectivement, au lieu du 31 janvier 2020, comme il l'a été indiqué précédemment. Pour sa part, Teva Canada Ltée continue de signaler une date de fin de pénurie prévue du 31 janvier 2020.

Santé Canada s'attend à ce que les patients qui ont besoin de tamoxifène d'ici la fin de la pénurie puissent y avoir accès. Si jamais des manques périodiques surviennent au niveau des pharmacies locales, Santé Canada s'attend à ce qu'ils soient rapidement comblés puisque les pharmacies devraient pouvoir obtenir le médicament auprès de leur fournisseur ou ailleurs dans la chaîne d'approvisionnement, pourvu que des stratégies de gestion de la distribution prudentes demeurent en place.

Santé Canada sait que les pénuries peuvent mettre à rude épreuve les patients et le système de soins de santé. Il continue donc de recourir à tous les outils à sa disposition pour évaluer et gérer les pénuries nationales lorsqu'elles se produisent.

Lors des pénuries, le Ministère évalue la gravité de la situation et les répercussions qu'elle pourrait avoir sur les Canadiens. De nombreuses pénuries peuvent être corrigées par la prise de mesures de gestion de l'offre, et ce, sans jamais que les patients n'en ressentent les effets. Santé Canada travaille en étroite collaboration avec les entreprises canadiennes qui fournissent les médicaments, avec les provinces et les territoires, de même qu'avec les acteurs de toute la chaîne d'approvisionnement, pour définir et favoriser les mesures d'atténuation à prendre, au besoin.

Santé Canada est l'organisme fédéral de réglementation chargé d'assurer l'innocuité, l'efficacité et la qualité des produits de santé au Canada, mais c'est aux entreprises qu'il incombe de veiller à l'approvisionnement de leurs produits.

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet des pénuries de médicaments et du rôle de Santé Canada dans la section sur les pénuries de médicaments de Canada.ca.

Pour en savoir plus sur les pénuries dont il est question ici, veuillez consulter le site site Web Pénuries de médicaments Canada ou communiquer avec les entreprises directement.

Apotex Inc. - composez sans frais le 1-877-427-6839 ou rendez-vous sur site Web d'Apotex

AstraZeneca Canada Inc. - composez sans frais le 1‑800-461-3787 (français) ou le

1-800-668-6000 (anglais) ou écrivez à medinfo.canada@astrazeneca.com

1-800-668-6000 (anglais) ou écrivez à medinfo.canada@astrazeneca.com Teva Canada Ltée - composez sans frais le 1-800-268-4129 ou écrivez à customer.service@tevacanada.com

SOURCE Santé Canada

Renseignements: aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, hc.media.sc@canada.ca; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709