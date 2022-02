OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - La sûreté et la sécurité des travailleurs qui œuvrent sur la Colline du Parlement sont une priorité absolue pour Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). À la suite de consultations avec les administrations du Sénat du Canada et de la Chambre des communes, ainsi qu'avec le Service de protection parlementaire (SPP), SPAC a annoncé, en collaboration avec le gestionnaire de la construction de l'édifice du Centre, PCL/ED, que le chantier de l'édifice du Centre sera rouvert à compter du mardi 22 février et que les activités de construction y reprendront. La reprise des activités de dynamitage sur le site et une augmentation du nombre de véhicules de construction dans le centre-ville sont notamment à prévoir.

SPAC continue de travailler en étroite collaboration avec le SPP, la Chambre des communes, le Sénat du Canada et la Bibliothèque du Parlement, et adaptera ses activités, au besoin.

Pour signaler une activité inhabituelle ou pour obtenir une aide d'urgence, veuillez téléphoner à la ligne d'urgence du SPP au 613-992-7000, ou composez le 9-1-1.

Les questions et les demandes de renseignements relatives aux mesures de sécurité prises dans l'ensemble de la Cité parlementaire doivent être transmises au SPP à l'adresse [email protected].

