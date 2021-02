Pharmascience rappelle 13 lots de médicaments sous ordonnance et en vente libre contenant de la ranitidine (comprimés de 150 mg) après que des tests aient décelé de la NDMA, une impureté de nitrosamine, à une concentration inférieure, mais près de la concentration acceptée. Veuillez vous référer au tableau des produits affectés ci-dessous pour des renseignements détaillés sur les lots rappelés.

MISE À JOUR : 30 janvier 2021 - Pharmascience Inc. rappelle de nouveaux lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine.

Pharmascience Inc. rappelle 23 autres lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine (comprimés de 75 mg) après que des tests aient décelé de la NDMA, une impureté de nitrosamine, à une concentration supérieure à la concentration acceptée. Veuillez vous référer au tableau des produits affectés ci-dessous pour des renseignements détaillés sur les lots rappelés.

MISE À JOUR : 8 janvier 2021 - Pharmascience Inc. rappelle certains lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine.

Pharmascience Inc. rappelle 13 autres lots de produits en vente libre contenant de la ranitidine (comprimés de 75 mg) après que des tests aient décelé de la NDMA, une impureté de nitrosamine, à une concentration supérieure à la concentration acceptée. Veuillez vous référer au tableau des produits affectés ci-dessous pour des renseignements détaillés sur les lots rappelés.

MISE À JOUR : 31 août 2020 - Pharmascience Inc. rappelle un lot de PMS-Ranitidine à titre préventif

Pharmascience Inc. rappelle un lot de PMS-Ranitidine sur ordonnance (150 mg) par mesure de précaution après que des tests aient trouvé de la NDMA, une impureté de nitrosamine, à une concentration proche de la concentration acceptée. Veuillez vous référer au tableau des produits affectés ci-dessous pour des renseignements détaillés sur le lot rappelé (lot 619003).

Santé Canada a récemment fourni une mise à jour sur la situation des médicaments contenant de la ranitidine au Canada. Les entreprises souhaitant reprendre leurs ventes ont été autorisées à le faire à condition de tester chaque lot de produit contenant de la ranitidine avant de le mettre sur le marché et régulièrement pendant toute sa durée de conservation, afin de démontrer que les produits ne contiennent pas de concentrations de NDMA supérieures aux concentrations acceptées.

MISE À JOUR : 30 octobre 2019 - Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc. rappelle des produits sur ordonnance contenant de la ranitidine par mesure de précaution; la demande d'arrêt de la distribution reste en vigueur pendant que Santé Canada continue d'évaluer la NDMA

Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc. retire du marché canadien tous les lots de ses médicaments d'ordonnance contenant de la ranitidine, par mesure de précaution. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les lots de produits visés par le rappel dans le tableau ci-dessous.

MISE À JOUR : 25 octobre 2019 - D'autres produits contenant de la ranitidine sont rappelés par mesure de précaution; l'arrêt de distribution des produits reste en vigueur pendant que Santé Canada évalue la NDMA

Dominion Pharmacal, Laboratoire Riva Inc., Pharmascience Inc. et Vita Health Inc. retirent du marché canadien tous les lots de leurs médicaments sur ordonnance et de leurs produits en vente libre contenant de la ranitidine, par mesure de précaution. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les lots de produits visés par le rappel dans le tableau ci-dessous.

MISE À JOUR : 18 octobre 2019 - D'autres produits contenant de la ranitidine, y compris le Zantac, font objet de rappel; l'arrêt de distribution des produits reste en vigueur, pendant que Santé Canada évalue la NDMA

D'autres médicaments sous ordonnance et en vente libre, comme le Zantac, font l'objet d'un rappel de la part de Sanofil Consumer Health Inc., Sivem Pharmaceuticals ULC et Teva Canada Limited parce qu'ils pourraient potentiellement contenir une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), à des concentrations supérieures à ce qui est acceptable. Veuillez consulter le tableau des produits visés ci-dessous pour obtenir des renseignements détaillés sur les lots rappelés.

MISE À JOUR : 25 septembre 2019 - Santé Canada demande aux entreprises de cesser la distribution de la ranitidine au Canada pendant qu'il évalue la NDMA; d'autres produits sont visés par un rappel

D'autres médicaments contenant de la ranitidine font l'objet d'un rappel de la part de quatre entreprises, à savoir Apotex Inc., Pro Doc Limitée, Sanis Health Inc., et Sivem Pharmaceuticals ULC. Ces dernières procèdent au rappel des lots, car il se pourrait qu'ils aient été fabriqués à partir d'un ingrédient pharmaceutique actif contenant une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), à des concentrations supérieures à ce qui est acceptable. Veuillez consulter le tableau des produits visés ci-dessous pour obtenir des renseignements détaillés sur les lots rappelés.

MISE À JOUR INITIALE : 17 septembre 2019 - Santé Canada demande aux entreprises de cesser la distribution de la ranitidine au Canada pendant qu'il évalue la NDMA; d'autres produits sont visés par un rappel

OTTAWA - Santé Canada a récemment informé les Canadiens qu'il était en train d'évaluer la présence d'une impureté, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA), dans certains médicaments contenant de la ranitidine. D'après les données probantes connues, la NDMA pourrait être présente dans les produits de ranitidine, peu importe le fabricant. Par conséquent, les entreprises faisant la promotion des produits contenant de la ranitidine ont, à la demande de Santé Canada, cessé la distribution de ces produits jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils ne contiennent pas de NDMA à des concentrations dépassant celles qui sont acceptables.

Cette demande d'arrêt de la distribution signifie que les stocks de ces produits qui se trouvent déjà en pharmacie ou en magasin peuvent continuer d'être vendus. Il ne s'agit pas d'un rappel, puisque les produits visés par un rappel ne peuvent plus être vendus.

Cette mesure est provisoire et préventive, car Santé Canada continue de recueillir de l'information auprès des entreprises et d'évaluer la question en collaboration avec d'autres organismes de réglementation internationaux.

Une entreprise, Sandoz Canada, procède au rappel de ces médicaments oraux sur ordonnance au Canada et dans d'autres pays après que des analyses ont révélé des concentrations de NDMA supérieures à ce qui est jugé raisonnablement acceptable si le médicament est pris pendant toute une vie. Si jamais d'autres rappels s'avèrent nécessaires, Santé Canada mettra à jour le tableau ci-après et en informera les Canadiens.

Au Canada, la ranitidine est offerte en vente libre (entre autres, sous le nom de marque Zantac et en versions génériques) et sur ordonnance (en versions génériques). Les médicaments à base de ranitidine en vente libre sont approuvés pour prévenir et soulager les brûlements d'estomac associés à l'indigestion acide et l'aigreur d'estomac. Les médicaments d'ordonnance à base de ranitidine sont utilisés pour réduire l'acide gastrique ainsi que pour traiter et prévenir diverses affections, comme les brûlements d'estomac, les ulcères à l'estomac ou à l'intestin et le reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique.

La NDMA est classée parmi les agents cancérogènes possibles pour l'humain, ce qui veut dire qu'une exposition à long terme à des concentrations dépassant celles jugées sûres pourrait accroître le risque de cancer. Nous sommes tous exposés à de faibles concentrations de NDMA, que l'on trouve dans certains aliments (comme les viandes, les produits laitiers et les légumes) et dans l'eau potable. La NDMA ne devrait pas avoir d'effets nocifs en cas d'ingestion à de très faibles concentrations.

Santé Canada continue de recueillir des renseignements et d'en faire l'échange avec d'autres organismes de réglementation, comme la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments, ainsi qu'avec des entreprises canadiennes, dans le but de mieux comprendre l'enjeu et pour déterminer si les Canadiens sont exposés à un risque. Il effectue entre autres ses propres analyses et évalue si les résultats observés en laboratoire révèlent un risque pour la santé humaine. Le Ministère interviendra si un risque est découvert et continuera de transmettre les nouveaux renseignements sur l'innocuité à la population.

Depuis 2018, Santé Canada s'attaque au problème de la présence de NDMA et d'impuretés du même genre, appelées nitrosamines, dans certains antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA), des médicaments contre l'hypertension communément appelés « sartan ». Santé Canada continue de travailler de près avec ses partenaires internationaux du domaine de la réglementation pour corriger la situation. Par exemple, il élargit son champ d'intervention pour déterminer la possibilité de présence de nitrosamines dans les médicaments autres que les « sartan » et prend d'autres mesures pour éliminer et prévenir les impuretés.

Personnes touchées

Les consommateurs et les patients qui prennent un médicament contenant de la ranitidine.

Produits visés

Les entreprises ont accédé à la demande de Santé Canada concernant l'arrêt préventif de la distribution de tous les médicaments contenant de la ranitidine au Canada. Il suffit d'interroger la Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada pour obtenir une liste complète des produits à base de ranitidine vendus au Canada.

Voici la liste des produits contenant de la ranitidine qui font l'objet d'un rappel au Canada en ce moment.

Veuillez noter qu'ils sont classés par ordre alphabétique des entreprises, et non par date d'ajout :

Entreprise Nom du produit/ingrédient pharmaceutique actif (IPA) DIN Concentration Lot Date d'ajour Apotex Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous les noms de marque Equate et Selection 2296160 150 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Apotex Inc. Apo-Ranitidine - Solution orale 2280833 15 mg/mL Tous les lots 25 septembre 2019 Apotex Inc. Apo-Ranitidine - comprimés de 150 mg 733059 150 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Apotex Inc. Apo-Ranitidine - comprimés de 300 mg 733067 300 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Dominion Pharmacal Réducteur d'acide dose maximale sans ordonnance (ranitidine) vendu sous le nom de marque Personnelle 2407523 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Laboratoire Riva Inc. Riva-Ranitidine 150 mg 2247814 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Laboratoire Riva Inc. Riva-Ranitidine 300 mg 2247815 300 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Laboratoire Riva Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous les noms de marque Biomedic, Circle K et Option+ 2452464 75 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vebdu sous le nom Compliments (50 comprimés) 02293471 150 mg 628453 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vendu sous le nom de marque CO-OP Care + (24 comprimés) 628308F 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vendu sous le nom de marque Life (50 comprimés) 628429 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vendu sous le nom de marque Life (24 comprimés) 628308E 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale venu sous le nom de marque Option + (8 comprimés) 628308B 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vendu sous le nom de marque Personnelle (50 comprimés) 628442 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale de marque Personnelle (8 comprimés) 628308A 628308C 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale vendu sous le nom de marque Personelle (24 comprimés) 628308D 5 février 2021 Pharmascience Inc. pms-RANITIDINE 02242453 626718 623633 624871 626714 5 février 2021 Pharmascience Inc. pms-RANITIDINE 5 février 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque ATOMA (10 comprimés) 02247551 75 mg 621791O 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque ATOMA (30 comprimés) 621791X 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque BIOMEDIC (30 comprimés) 621791K 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque BIOMEDIC (30 comprimés) 621791U 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Compliments (60 comprimés) 621791D 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Life Brand (10 comprimés) 621791G 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Life Brand (10 comprimés) 621791P 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Life Brand (30 comprimés) 621791Q 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Life Brand (60 comprimés) 621791AA 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque London Drugs (30 comprimés) 621791R 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque OPTION+ (10 comprimés) 621791H 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque OPTION+ (10 comprimés) 621791T 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque OPTION+ (40 comprimés) 621791Y 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Personnelle (10 comprimés) 621791A 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Personnelle (10 comprimés) 621791N 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Personnelle (40 comprimés) 621791I 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Personnelle (40 comprimés) 621791Z 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque PHARMASAVE (30 comprimés) 621791V 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Rexall (60 comprimés) 621791S 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Rexall (10 comprimés) 621791F 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Rexall (10 comprimés) 621791M 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Rexall (30 comprimés) 621791E 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide vendu sous le nom de marque Rexall (30 comprimés) 621791W 30 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Compliments 02247551 75 mg 619254I 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque EXACT 619254G 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque EXACT 619254B 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Life Brand 624735C 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Life Brand 627539C 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Life Brand 619254H 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Life Brand 619254C 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque OPTION+ 624735B 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque OPTION+ 627539B 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Personnelle 624735A 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Personnelle 619254K 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque Personnelle 627539A 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous le nom de marque PHARMASAVE 619254J 8 janvier 2021 Pharmascience Inc. PMS-Ranitidine 150 mg 2242453 150 mg 619003 31 Août 2020 Pharmascience Inc. PMS-Ranitidine 150 mg 2242453 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pharmascience Inc. PMS-Ranitidine 300 mg 2242454 300 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous les noms de marque Atoma, Biomedic, Compliments, Exact, Life Brand, London Drugs, Option+, Personnelle, Pharmasave, Preferred Pharmacy, Rexall et Selection 2247551 75 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide dose maximale sans ordonnance (ranitidine) vendu sous les noms de marque Atoma, Biomedic, Compliments, Co-op Care+, Equate, Exact, Health One, Kirkland Signature, London Drugs, Option+, Personnelle, Pharmasave, Rexall et Selection 2293471 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pharmascience Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous les noms de marque Exact et Life Brand 2400103 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Pro Doc Limitée Ranitidine - 150 740748 150 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Pro Doc Limitée Ranitidine - 300 mg 740756 300 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc. Ran-Ranitidine 2336480 150 mg Tous les lots 30 octobre 2019 Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc. Ran-Ranitidine 2336502 300 mg Tous les lots 30 octobre 2019 Sandoz Canada Sandoz Ranitidine 2243229 150 mg Tous les lots 17 septembre 2019 Sandoz Canada Sandoz Ranitidine 2243230 300 mg Tous les lots 17 septembre 2019 Sanis Health Inc. Ranitidine 2353016 150 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Sanis Health Inc. Ranitidine 2353024 300 mg Tous les lots 25 septembre 2019 Sanofil Consumer Health Zantac (ranitidine) 2230287 75 mg Tous les lots 18 octobre 2019 Sanofil Consumer Health Zantac Maximum Strength, sans ordonnance 2277301 150 mg Tous les lots 18 octobre 2019 Sivem Pharmaceuticals ULC Ranitidine 2385953 150 mg NP4179 25 septembre 2019 NP4183 NP4184 NP5656 NP5657 NT2721 NT2722 NT2724 NT2757 NT2762 NT2763 NT2764 NT2765 PJ2434 PJ2435 PV6243 PV6244 PV6245 K46484 K46485 K48440 K48679 K50204 K50206 K50207 K50590 K50594 K50677 K50908 K50925 K50928 K50932 K50935 K51080 18 octobre 2019 Sivem Pharmaceuticals ULC Ranitidine 2385961 300 mg NP4177 25 septembre 2019 NP4180 NT1365 PX8854 K50624 18 octobre 2019 K50941 K50947 K50950 Teva Canada Limited Act ranitidine 2248570 150 mg Tous les lots 18 octobre 2019 Teva Canada Limited Act ranitidine 2248571 300 mg Tous les lots 18 octobre 2019 Vita Health Products Inc. Réducteur d'acide (ranitidine) vendu sous les noms de marqueEquate, iPharma, Stanley et Western Family 2298740 75 mg Tous les lots 25 octobre 2019 Vita Health Products Inc. Réducteur d'acide dose maximale (ranitidine) vendu sous les noms de marque Equate, iPharma et Western Family 2298902 150 mg Tous les lots 25 octobre 2019

Ce que doivent faire les consommateurs

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien dès que vous le pourrez au sujet d'autres options de traitement sans ranitidine qui conviendraient à votre situation. Il y a au Canada un grand nombre de médicaments d'ordonnance et de médicaments en vente libre qui sont homologués pour le même usage que la ranitidine ou pour un usage semblable.

Les personnes qui prennent de la ranitidine sous ordonnance, que le produit soit rappelé ou non, ne devraient pas cesser de la prendre à moins d'avoir discuté d'autres traitements avec leur fournisseur de soins de santé étant donné que les risques associés à une maladie non traitée peuvent être plus graves que ceux associés à l'exposition à la NDMA.

de la prendre à moins d'avoir discuté d'autres traitements avec leur fournisseur de soins de santé étant donné que les risques associés à une maladie non traitée peuvent être plus graves que ceux associés à l'exposition à la NDMA. Communiquez avec un professionnel de la santé si vous avez pris de la ranitidine et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Les Canadiens qui ont des questions à propos des rappels peuvent communiquer avec les entreprises suivantes :

Apotex Inc. par l'intermédiaire de Stericycle Inc., au 1-877-574-5043;

par l'intermédiaire de Stericycle Inc., au 1-877-574-5043; Dominion Pharmacal, au 1-888-550-6060 ou à [email protected] ;

au 1-888-550-6060 ou à ; Laboratoire Riva Inc., au 1-450-434-7482 ou à [email protected] ;

au 1-450-434-7482 ou à ; Pro Doc Limitée, au 1-800-361-8559 ou à [email protected] ;

au 1-800-361-8559 ou à ; Ranbaxy Pharmaceuticals Canada Inc., au 1-866-840-1340 ou à [email protected] ;

au 1-866-840-1340 ou à ; Sandoz Canada , au 1-800-361-3062;

au 1-800-361-3062; Sanis Health Inc., au 1-866-236-4076;

au 1-866-236-4076; Sanofi Consumer Health Inc., au 1-800-636-3664 ou à [email protected] ;

au 1-800-636-3664 ou à ; Sivem Pharmaceuticals ULC, au 1-855-757-4836;

au 1-855-757-4836; Pharmascience Inc., au 1-888-550-6060 ou à [email protected] ;

au 1-888-550-6060 ou à ; Teva Canada Limited, au 1-800-268-4129;

au 1-800-268-4129; Vita Health Products Inc., au 1-877-637-7557.

