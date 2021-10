OTTAWA, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Mint Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de tous les lots de comprimés de 50 mg et de 100 mg de losartan délivrés sur prescription, après que des tests aient révélé la présence d'une concentration supérieure au seuil acceptable d'une impureté azide, dont la formule chimique en anglais est 5-(4'-((5-(azidomethyl)-2-butyl-4-chloro-1H imidazol-1-yl)methyl)-[1,1'-biphenyl]-2-yl)-1H tetrazole). L'exposition à long terme à des concentrations de cette impureté supérieures au seuil considéré comme sûr pourrait accroître le risque de cancer.

Consultez l'avis pour obtenir plus de renseignements, dont la marche à suivre et les travaux de Santé Canada pour remédier au problème causé par les impuretés azides dans certains médicaments.

Produit Fabricant DIN Lot Péremption MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005006959 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005006960 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005006961 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005006962 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005006963 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005011154 Juin 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 50/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389657 2005011156 Juin 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389665 2005006807 Avril 2022 MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389665 2005006808 Avril 2022 MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389665 2005006809 Avril 2022 MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389665 2005006810 Avril 2022 MINT-LOSARTAN/HCTZ 100/12.5 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389665 2105002149 Décembre 2022 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1805012687 Octobre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1805012688 Octobre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1805012689 Octobre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1805012792 Octobre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1905001010 Décembre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 1905001011 Décembre 2021 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005006947 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005006949 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005006950 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005006951 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005007297 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005007298 Avril 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2005013776 Août 2023 MINT-LOSARTAN/HCTZ DS 100/25 mg comprimés Mint Pharmaceuticals Inc. 02389673 2105002150 Décembre 2023

