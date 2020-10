OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ -

Résumé

Produit : Picato (mébutate d'ingénol)

Problème : L'utilisation de Picato peut accroître le risque de cancer de la peau autre que le mélanome.

Que faire : Arrêtez le traitement et parlez à votre professionnel de la santé au sujet des autres possibilités de traitement. Surveillez l'apparition de signes ou de symptômes de cancer de la peau.

À la demande de Santé Canada, LEO Pharma Inc. retire son médicament Picato du marché canadien. Cela fait suite à un examen de l'innocuité effectué par le Ministère qui conclut que l'utilisation de Picato peut être associée à un risque accru de cancer de la peau autre que le mélanome et que les avantages de ce médicament ne surpassent plus les risques potentiels.

L'application topique de Picato (sur la peau) chez les adultes a été approuvée afin de traiter la kératose actinique, une affection caractérisée par l'apparition de plaques épaisses, dures et squameuses sur la peau causée par une exposition trop importante au soleil.

Le 26 octobre 2020, LEO Pharma Inc. a retiré Picato du marché canadien.

Santé Canada surveille l'efficacité du rappel et avise les patients qui reçoivent Picato de faire ce qui suit :

cesser leur traitement et communiquer avec leur professionnel de la santé pour discuter d'autres possibilités de traitement;

surveiller et signaler immédiatement à leur professionnel de la santé tout signe ou symptôme de cancer de la peau, comme l'apparition nouvelle de taches rouges écailleuses sur la peau, de plaies ouvertes ou d'excroissances soulevées ou verruqueuses dans la zone de traitement, qui pourraient apparaître après l'arrêt du traitement;

communiquer avec LEO Pharma Inc. au 1-800-263-4218 ou [email protected] pour obtenir de plus amples renseignements sur le rappel ou des directives sur la façon de se départir du produit.

LEO Pharma Inc. conseille aux professionnels de la santé de :

ne pas prescrire ni dispenser Picato;

communiquer avec leurs patients actuellement traités par Picato pour :

les aviser de cesser le traitement par Picato et de considérer d'autres possibilités de traitement;



conseiller aux patients de signaler les signes et les symptômes de cancer de la peau, comme l'apparition nouvelle de taches rouges écailleuses sur la peau, de plaies ouvertes ou d'excroissances soulevées ou verruqueuses dans la zone de traitement, qui pourraient apparaître après l'arrêt du traitement.

Santé Canada a publié une autre communication à l'intention des professionnels de la santé.



