Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 avr, 2026, 11:21 ET
OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
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9 h 30
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Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
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12 h 00
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Le premier ministre rencontrera la députée de Sarnia--Lambton--Bkejwanong.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 20
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Le premier ministre s'entretiendra avec l'astronaute canadien Jeremy Hansen et l'équipage d'Artemis II.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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