MISE À JOUR - Le mercredi 8 avril 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

08 avr, 2026, 11:21 ET

OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 30             

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
Rencontre virtuelle, fermée aux médias


12 h 00           

Le premier ministre rencontrera la députée de Sarnia--Lambton--Bkejwanong.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

 

19 h 20           

Le premier ministre s'entretiendra avec l'astronaute canadien Jeremy Hansen et l'équipage d'Artemis II.

Note à l'intention des médias :

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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