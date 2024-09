MISE À JOUR - INVITATION AUX MÉDIAS - Lancement officiel des travaux de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Les membres du comité directeur de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ), Mme Amélie Dionne, M. Enrico Ciccone, M. Alexandre Leduc et M. Pascal Bérubé, invitent les représentantes et représentants des médias à assister à la conférence de presse qui marquera le lancement officiel des travaux de la Commission.

DATE : Jeudi 12 septembre 2024

HEURE : 9 h 00

LIEU : Salle Evelyn-Dumas, édifice Pamphile-Le May, Assemblée nationale du Québec

Les membres du comité directeur seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la fin de la conférence de presse. Des entrevues pourront aussi être accordées à un moment ultérieur. Pour toute demande d'entrevue avec les membres du comité directeur, veuillez communiquer avec Mme Béatrice Zacharie à l'adresse [email protected].

Accréditations : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected] avant le 10 septembre à 16 h.

Il sera également possible de suivre la conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale.

Source : Renseignements : Mériem Lahouiou Béatrice Zacharie Commission spéciale sur les impacts

des écrans et des réseaux sociaux

sur la santé et le développement

des jeunes Conseillère en communication et

relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : [email protected] Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]





SOURCE Assemblée nationale du Québec