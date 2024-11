TORONTO, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (Invesco) a annoncé aujourd'hui que les distributions de novembre 2024 pour les parts libellées en dollars américains du Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF ($ US) (IUFR.U) et du Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF (ULV.U) aura une date de clôture des registres modifiée en raison du jour férié de l'Action de grâce aux États-Unis. Les porteurs de parts inscrits au 29 novembre 2024 recevront les distributions en espèces payables le 6 décembre 2024.

Le détail des montants des distributions « par part » se présente comme suit :

Nom du FNB Invesco Symbole† Distribution par part ($) Fréquence des paiements Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF - USD IUFR.U 0,07580 Mensuelle Invesco S&P 500 Low Volatility Index

ETF - USD ULV.U 0,03381 Mensuelle

† Un symbole boursier se terminant par « .U » désigne des parts libellées en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains de ces FNB sont offertes par souci de commodité aux épargnants qui souhaitent investir dans ces FNB en dollars américains et recevoir les distributions et le produit de la vente ou du rachat des parts en dollars américains. Les parts libellées en dollars américains ne procurent pas de couverture contre le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

La composition fiscale des distributions des FNB Invesco sera déterminée annuellement et ne sera disponible qu'après la fin de l'année d'imposition des FNB Invesco.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à invesco.com/ca.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® and Dividend Aristocrats® are registered trademarks of S&P Global or its affiliates ("S&P"); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); TSX is a trademark of TSX Inc. ("TSX"); and these trademarks have been licensed for use by of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates ("SPDJI") and sublicensed for certain purposes by Invesco. The Invesco ETFs are not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX and their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such products nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Invesco ETFs' indices.

S&P®, S&P 500®, S&P Composite 1500® et Dividend Aristocrats® sont des marques déposées de S&P Global ou de ses sociétés affiliées (« S&P »). Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce de TSX Inc. (« TSX »). Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC ou à ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco. Les FNB Invesco ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX et les sociétés qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices des FNB Invesco.

Pour en savoir plus, consultez le site invesco.com/ca.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement d'exception offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 800 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2024

