MISE À JOUR IMPORTANTE CONCERNANT L'IMPLANTATION DU FUTUR CPE MUR-MÛR À FERMONT

FERMONT, QC, le 20 mars 2025 /CNW/ - La directrice générale du CPE Mur-mûr, Mme Caroll-Ann Després-Dubé, en présence du maire de Fermont, M. Martin St-Laurent et du président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, M. Mapi Mobwano, ont annoncé aujourd'hui des avancées importantes concernant le projet de construction du futur CPE Mur-Mûr à Fermont.

De gauche à droite : Frédérik Durand, délégué de la section locale 5778, Gagnon, Fire Lake, Fermont des métallos, Karine Sénéchal, présidente de la section locale 5778, Gagnon, Fire Lake, Fermont des métallos, Martin St-Laurent, maire de Fermont, Caroll-Ann Després-Dubé, directrice générale du CPE Mur-mûr, Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada et Marco Ouellet, conseiller municipal de Fermont. Crédit photo : Kathleen Dubé (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Le conseil d'administration du CPE Mur-mûr annonce avoir accepté les recommandations du comité d'implantation du nouveau CPE de choisir le site actuel de la mairie de Fermont pour accueillir ses futures installations. En effet, à la suite des consultations et après une analyse rigoureuse des différents projets possibles, il appert que le site de la mairie actuel est le plus intéressant pour répondre aux besoins des enfants et porter le projet éducatif souhaité par les éducatrices. Les dessins préliminaires du projet prévoient notamment la construction de belles aires de jeux et de détente pour le bien-être des tout-petits.

« Le site actuel de la Mairie offre la possibilité au futur CPE de demeurer connecté au Mur-écran. Cela permettra aux enfants d'accéder facilement aux installations municipales. De plus, l'espace disponible nous permettra d'accueillir 100 places et de concevoir en plus des logements pour accueillir les prochaines éducatrices. Le CPE et sa vocation nature seront comblés par l'accès direct au grand parc directement devant l'installation. Ce sont des points importants présentés par le comité d'implantation du nouveau CPE qui a fait que le conseil d'administration a pris cette décision », a précisé Caroll-Ann Després-Dubé.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la Ville de Fermont. Le CPE permettra au bâtiment qui abrite actuellement la Ville, et qui fut autrefois une caserne de pompier de trouver une nouvelle vocation. Cela implique toutefois que nous aurons à bâtir un nouvel hôtel de ville pour accueillir les services de la mairie. Nous sommes à identifier le meilleur projet que nous pourrons soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'ici là, il faudra prévoir une relocalisation temporaire de nos employés afin de permettre au CPE de débuter sa construction le plus rapidement possible », a déclaré Martin St-Laurent.

« Nous avons pris l'engagement de financer la construction du nouveau CPE Mur-mûr et nous tiendrons parole. Je suis heureux de constater que tous les acteurs se sont arrêtés sur le choix du site. Il faut maintenant sélectionner le meilleur projet qui permettra aux enfants de bénéficier d'infrastructures de qualité et qui répond à la vision éducative souhaitée par le conseil d'administration du CPE », s'est réjoui Mapi Mobwano.

« Nous nous réjouissons de cette belle annonce pour nos membres. Nous saluons la bonne collaboration entre l'équipe du CPE, ArcelorMittal et la Ville de Fermont pour offrir des installations modernes et de qualité à nos enfants. Il s'agit d'un investissement essentiel et aligné avec les besoins de la communauté, tel que nous le souhaitions depuis 4 ans » a commenté Karine Sénéchal, présidente de la section locale 5778, Gagnon, Fire Lake, Fermont des métallos.

