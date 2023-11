Mise à jour économique - UNE RÉPONSE STRUCTURANTE À LA CRISE DU LOGEMENT

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) estime que la mise à jour économique du ministre Girard offre une réponse structurante à la crise du logement en permettant la construction de 8000 logements communautaires et sociaux.

L'investissement de 900M$ par le gouvernement fédéral et le 900M$ par le gouvernement du Québec financera une bonne partie des projets qui ont été déposés dans le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). « Nous espérons que les sommes dédiées au PHAQ permettront à l'ensemble des projets déposés de se réaliser. Rappelons que les membres de l'AGRTQ ont déposé près de 5000 unités pour les groupes qu'ils accompagnent lors du dernier appel de projets », souligne Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

« Nous espérons que les efforts budgétaires du gouvernement seront maintenus à cette hauteur dans les prochains budgets pour régler la crise du logement. Nous continuerons de travailler de près avec la Société d'habitation du Québec et le gouvernement afin de réaliser le maximum de projets issus des communautés. Nous souhaitons travailler de concert à améliorer le PHAQ pour en faire un programme structurant d'habitation communautaire et sociale de façon à pérenniser l'abordabilité des logements construits », mentionne Ambroise Henry, président de l'AGRTQ.

Pour conclure, nous sommes heureux que les municipalités, contributeurs et partenaires essentiels, disposeront d'outils supplémentaires pour faciliter la réalisation de logements communautaires et sociaux.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

