Mise à jour économique : un bouclier percé

QUÉBEC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les mesures annoncées par la CAQ dans le cadre de la mise à jour économique sont insuffisantes et mal ciblées face aux perspectives économiques de l'année 2023.

C'est pourquoi nous avions formulé des demandes ciblées pour les personnes qui sont les plus touchées par un ralentissement économique, soit les Québécois dont les revenus sont les plus faibles et les aînés, dont les revenus n'augmentent pas.

Par exemple, nous avons proposé une allocation récurrente nette de 2000$ par année pour les aînés de 70 ans et plus, laquelle serait beaucoup plus efficace que le crédit d'impôt de François Legault, qui sera lui-même imposable.

Les documents rendus publics aujourd'hui suggèrent que les dépenses de portefeuilles seront 8,4 G $ moins élevées, sur 5 ans, que ce que la CAQ promettait il y a à peine deux mois dans son cadre financier. Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d'économie et d'innovation, Frédéric Beauchemin, appréhende l'annonce des promesses abandonnées.

Alors que l'essor économique de toutes nos régions est freiné par le manque de travailleurs, la CAQ continue de n'offrir aucune mesure pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Un oubli inacceptable.

Parmi les lacunes importantes de la mise à jour économique caquiste, soulignons également l'absence d'investissements afin de résorber les déficits des sociétés de transport ou pour contrer la pénurie de logements.

Rappelons que l'opposition libérale proposait, par ailleurs, d'augmenter le crédit d'impôt de solidarité de 25%, l'élimination de la TVQ sur les produits essentiels et une baisse d'impôt pour le premier palier.

« Alors que l'année 2023 s'annonce pénible pour beaucoup de familles, le bouclier anti-inflation de la CAQ est percé. Les mesures seront insuffisantes pour faire face aux impacts de la hausse du coût de la vie. Le ministre des Finances a raté l'opportunité de démontrer de la sensibilité à l'égard des Québécoises et Québécois qui sont actuellement incapables de joindre les deux bouts. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

« Les perspectives économiques sont inquiétantes pour 2023 avec la possibilité d'une récession. Déjà, plusieurs Québécois doivent choisir entre faire l'épicerie ou payer l'Hydro. Cette situation économique est intenable, d'autant plus qu'elle risque de s'empirer au cours des prochains mois. Des mesures ciblées s'imposent pour soutenir les Québécois vulnérables durant cette période difficile, notamment une allocation-aînés de 2000$ par année non imposable et l'abolition de la TVQ sur les produits essentiels. »

- Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d'économie et d'innovation et député de Marguerite-Bourgeoys

