Mise à jour économique - Québec solidaire s'attend à des sommes additionnelles pour le secteur public

SHERBROOKE, QC, le 5 nov. 2023 /CNW/ - La responsable de Québec solidaire en matière de Trésor, Christine Labrie, presse la CAQ de débloquer des sommes additionnelles lors de la mise à jour économique afin de présenter une meilleure offre aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public, dont plus de 420 000 seront en grève demain.

« Tout coûte cher au Québec - le loyer, les maisons, l'épicerie - et le gouvernement de la CAQ n'offre même pas l'inflation aux femmes et aux hommes qui travaillent pour nous dans nos services publics. Les Québécois sont tannés de perdre des profs dans les écoles et des soignantes dans nos hôpitaux. Tout le monde au Québec connaît quelqu'un qui travaille dans nos services publics, on connait leurs conditions difficiles, et personne ne comprend pourquoi François Legault ne fait rien pour les retenir », déclare Christine Labrie.

Une attaque contre la classe moyenne

La dernière offre met en péril notre capacité à offrir des services publics de qualité, la CAQ doit profiter de la mise à jour économique pour débloquer des sommes et faire une meilleure offre aux travailleuses et aux travailleurs de la fonction publique.

« La dernière offre de la CAQ est une attaque contre la classe moyenne parce qu'elle appauvrit les travailleurs et travailleuses du secteur public et affecte les services sur lesquels les familles comptent! La priorité de la CAQ en ce moment, ça devrait être de retenir le personnel dans nos écoles et hôpitaux et d'éviter des grèves en mettant sur la table une offre qui répond vraiment aux besoins de notre monde », ajoute Mme Labrie.

