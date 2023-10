Mise à jour économique - Québec solidaire fait trois demandes pour soulager le portefeuille des Québécois

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le responsable de Québec solidaire en matière de Finances, Haroun Bouazzi, appelle le gouvernement de la CAQ à poser trois gestes concrets lors de la prochaine mise à jour économique pour soulager les ménages québécois frappés par la crise du coût de la vie.

« La préoccupation numéro un des Québécois en ce moment, c'est la crise du coût de la vie, et avec raison : tout coûte trop cher! Se loger, se déplacer et faire son épicerie, c'est rendu hors de prix pour beaucoup trop de gens. Il est largement temps que dans sa mise à jour économique, le ministre Girard pose des gestes concrets et structurants pour aider les Québécoises et les Québécois en matière de logement et de transport entre autres », déclare Haroun Bouazzi.

Québec solidaire propose trois engagements dans la mise à jour économique de la CAQ :

1. 10 000 logements en deux ans pour s'attaquer à la crise

Le gouvernement doit répondre à l'appel des municipalités et des groupes sur le terrain en budgétant et planifiant la construction de 10 000 logements en deux ans, pour enfin s'attaquer de front à la crise du logement.

2. Sauver nos services de transport en commun

Si le gouvernement de la CAQ ne fait rien pour éponger le déficit des sociétés de transport, il y aura des coupes dans les services, une hausse des tarifs et une augmentation de notre empreinte écologique.

3. Augmenter le pouvoir d'achat d'un demi-million de jeunes Québécois

En annulant 20% des dettes étudiantes et en donnant 1000$ de plus en bourses pour les personnes aux études :

« En cinq ans au pouvoir, le gouvernement de la CAQ a laissé une crise du logement se transformer en crise sociale. Nous avons assez perdu de temps : il est temps de poser des gestes forts et structurels pour aider les personnes qui n'arrivent plus à se loger, pour les étudiants qui sont accablés par les dettes et trop souvent oubliés par ce gouvernement, et pour celles et ceux qui utilisent le transport en commun pour aller travailler et qui vont voir les tarifs augmenter drastiquement si rien n'est fait », ajoute M. Bouazzi.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]