MISE À JOUR ÉCONOMIQUE : LES PRODUCTEURS DE GRAINS RESTENT OPTIMISTES QUANT AUX PERSPECTIVES DU PROCHAIN BUDGET

LONGUEUIL, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réagissent à la mise à jour économique du ministre des Finances, Eric Girard, qui aborde les préoccupations de la population sur les enjeux du logement, de l'itinérance et de l'adaptation aux changements climatiques. Même si les PGQ restent sur leur faim, ils demeurent optimistes quant au prochain budget à venir. En effet, des enjeux cruciaux et des attentes persistent entourant la compétitivité du secteur de grains, à la base de nombreuses filières agroalimentaires, notamment en ce qui concerne les programmes de rétributions des efforts agroenvironnementaux et les programmes destinés aux régions éloignées.

Rappelons que les PGQ sont déjà engagés dans la modernisation de leurs pratiques agroenvironnementales. Toutefois, ils ont besoin de soutien financier de la part de l'État pour poursuivre et accélérer cette modernisation, de sorte à ce que celle-ci suive le rythme des attentes sociétales. Il est donc essentiel que l'État soutienne adéquatement les producteurs pour leur permettre de rester compétitifs sur le marché de plus en plus exigeant. Un soutien financier continu contribuerait à la réalisation des objectifs environnementaux du Plan d'agriculture durable 2020-2030 du gouvernement en ce qui concerne le développement durable dans le secteur de l'alimentation.

« Malgré l'allocation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, des deux premières cohortes de l'initiative de rétribution des efforts agroenvironnementaux, et des sommes promises lors des engagements électoraux de 2022, il est crucial de garantir un financement stable pour les cinq prochaines années. Nous proposons donc au gouvernement de mettre sur pied un véritable programme régulier de rétribution des efforts agroenvironnementaux doté d'un budget annuel minimal de 50 M$. Cet engagement permettrait la pérennisation des fonds et la confiance des producteurs souvent contraints de se financer. La planification budgétaire des rétributions agroenvironnementales ne peut se faire de façon irrégulière compte tenu de l'importance de l'agriculture et des impacts découlant de ce virage », affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Le ministre des Finances doit allouer des fonds pour créer un programme qui aidera les régions éloignées à maintenir et développer leur patrimoine agricole et à devenir plus autonomes sur le plan alimentaire. Cela signifie que les régions éloignées pourraient produire davantage de leurs propres aliments et dépendraient moins des importations. Notons que ces régions ont souvent des difficultés à accéder aux ressources et aux marchés, et qu'elles font face à des défis spécifiques liés au climat et à la géographie, ainsi qu'à des problèmes environnementaux. Le programme serait d'une grande aide pour ces régions qui sont déjà confrontées à des défis liés à la compétitivité et à l'éloignement.

