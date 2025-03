/R E P R I S E -- CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CÉLÉBRATION DU 50e ANNIVERSAIRE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiendront leur assemblée générale annuelle (AGA) les 27 et 28 mars 2025, à laquelle les représentants des médias sont invités. L'AGA des PGQ aura lieu au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, sous le thème « Cultiver passion et fierté ».

L'AGA des PGQ est un événement majeur pour l'industrie des grains du Québec. En plus des activités statutaires qui se tiendront durant ces deux journées, incluant plusieurs présentations et conférences ainsi qu'une élection présidentielle, les PGQ ont également organisé un gala honorifique en soirée pour célébrer leur 50e anniversaire.

Ce souper-gala sera l'occasion de revenir sur les moments marquants de l'histoire des PGQ, de rendre hommage à ceux et celles qui ont contribué au succès de l'organisation et de l'industrie, et de souligner le rôle essentiel des PGQ dans le développement et la défense des intérêts des producteurs de grains du Québec.

HORAIRE

Jeudi 27 mars

10 h 00 : Mot du président du comité d'élection et dévoilement de la nouvelle présidence

13 h 00 : Mot de M. Paul Doyon, 1 er vice-président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA)

vice-président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA) 13 h 30 : Mot de M. Christian Overbeek , président des Producteurs de grains du Québec

, président des Producteurs de grains du Québec 18 h 00 : Souper-gala pour le 50e anniversaire et remise du prix Réal Fredette

Vendredi 28 mars

15 h 30 : Allocution de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

LIEU :

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

1325, rue Daniel-Johnson Ouest

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4

Pour réaliser une entrevue avec la nouvelle présidence durant ou après l'AGA, les médias sont invités à contacter M. Mathieu Santerre aux coordonnées plus bas.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards de dollars (2023). La production de grains est le 2e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

https://www.pgq.ca/

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements : Ludovic Théberge, 514 553-9614, Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]