VENT DE CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC

SAINT-HYACINTHE, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'assemblée générale annuelle des Producteurs de grains du Québec (PGQ) tenue à Saint-Hyacinthe, les membres ont aujourd'hui élu un nouveau président : M. Sylvain Pion. Cette élection survient alors que les PGQ célèbrent leur 50e anniversaire.

M. Sylvain Pion, producteur de grains de la Montérégie Sud-Est est membre du comité exécutif des PGQ depuis 2011. Il occupait jusqu'à maintenant le poste de 1er vice-président de l'organisation, en plus d'être membre du conseil d'administration du Centre de recherche sur les grains (CÉROM) et de siéger à plusieurs groupes de travail.

« Je suis honoré de la confiance que m'accordent les membres aujourd'hui. Ensemble, nous allons continuer nos efforts pour assurer la pérennité et la prospérité de notre industrie dans les années à venir. C'est avec passion et fierté que nous aborderons les défis que nous rencontrerons, que ce soit sur le plan international, environnemental, réglementaire ou économique, dont les enjeux de compétitivité qui planent sur les producteurs depuis des années. Nous allons également travailler à ce que les fermes en production de grains soient motivantes et inspirantes pour la relève », a déclaré le nouveau président des PGQ, M. Sylvain Pion.

Le président sortant, M. Christian Overbeek, était à la présidence des PGQ depuis 19 ans. Cette transition marque un tournant pour l'organisation, tout en maintenant un engagement envers la continuité et l'innovation.

« Je tiens à remercier chaleureusement M. Christian Overbeek pour son engagement envers notre organisation et pour tout ce qu'il a accompli durant ses mandats. Son travail et sa vision ont été essentiels à la croissance de notre association. Le travail de M. Overbeek a été fondamental dans la consolidation des actions menées par les PGQ. Nous lui exprimons notre sincère gratitude et lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir », ont affirmé conjointement le nouveau président des PGQ, M. Sylvain Pion, et le directeur général, M. Benoit Legault.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent près de 10 000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars. La production de grains est le 2e secteur agricole en importance au Québec, selon les plus récentes données de 2023. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

