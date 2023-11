MISE À JOUR ÉCONOMIQUE : LES MANUFACTURIERS VEULENT UNE ACCÉLÉRATION DES MESURES EN RÉPONSE À L'IRA

OTTAWA, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la présentation de la mise à jour économique du gouvernement du Canada par la Vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland, Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) souhaite une accélération majeure de la riposte canadienne en matière d'incitatifs financiers aux entreprises, en réponse à l'Inflation Reduction Act (IRA).

La mise en place de l'IRA du gouvernement américain, qui promet à elle seule un soutien minimal de 369 milliards de dollars américains sur 10 ans, permet déjà d'attirer des investissements massifs aux États-Unis. Depuis son entrée en vigueur, elle a généré plus de 110 milliards de dollars américains en investissements privés et crée 170 000 emplois bien rémunérés. C'est sans compter les autres mesures, tel que Buy America, qui stimulent l'économie. Au Canada pendant ce temps, il y a eu, ce qu'il faut saluer, des investissements majeurs dans la filière batterie.

IRA - la riposte doit s'accélérer

Toutefois, la réponse du gouvernement du Canada à l'ensemble de ces mesures est demeurée trop lente et trop timide. Nous accueillons positivement les détails annoncés, mais une accélération majeure doit s'effectuer afin de permettre à nos entreprises de jouer à arme égale et maintenir la compétitivité du secteur manufacturier québécois.

« Les mesures annoncées aujourd'hui en réponse à l'Inflation Reduction Act représentent un pas dans la bonne direction, mais il faut absolument rattraper le retard le plus rapidement possible. Nous invitons l'ensemble des parlementaires à travailler avec le gouvernement canadien à l'implantation de ces initiatives. La course pour développer l'économie verte est lancée et le Canada doit accélérer le pas. Nos entreprises demeurent incapables de planifier des investissements ici au pays et pour plusieurs d'entre elles, réaliser des projets aux États-Unis serait même une avenue plus avantageuse. Le retard du Canada se creuse tous les jours et il est urgent de mettre en place une réponse forte et adaptée avant qu'il ne devienne insurmontable. »

Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, Manufacturiers & Exportateurs du Québec

Logement

Au niveau du logement, MEQ reconnaît les efforts du gouvernement dans le dossier, notamment le financement supplémentaire de 15 milliards de dollars, à compter de 2025-2026, pour le Programme de prêts pour la construction d'appartements, pour un financement de prêts total s'élevant à plus de 40 milliards de dollars.

Nous rappelons qu'il est essentiel que les résultats soient au rendez-vous et ce, dans toutes les régions du Québec. En effet, plusieurs entreprises manufacturières en région peinent à trouver des logements pour leurs travailleurs.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de 213,1 milliards de dollars en 2023.

