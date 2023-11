MISE À JOUR ÉCONOMIQUE : LES MANUFACTURIERS NE SONT PAS RASSURÉS

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la présentation aujourd'hui du Point sur la situation économique et financière du Québec par le ministre des Finances, Eric Girard, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souhaite davantage de prévisibilité quant à la poursuite et l'accessibilité de certains programmes phares qui ont un impact sur la productivité et la décarbonation.

Programmes et crédits d'impôts : plus de prévisibilité est demandée

MEQ déplore la rapidité et le manque de consultation de la part du gouvernement du Québec dans sa volonté de ne pas reconduire le programme d'aide financière en investissement qui accorde un rabais sur les tarifs d'électricité pour les entreprises manufacturières qui ont d'importants investissements visant à augmenter leur productivité et la décarbonation de leurs opérations.

Ce programme existe depuis de nombreuses années. L'Association demande au gouvernement de s'assurer que les mesures annoncées soient équivalentes.

« Les manufacturiers n'improvisent pas lorsque vient le temps de prendre d'importantes décisions d'investissement. Ils ont besoin de prévisibilité, et donc de comprendre clairement comment le gouvernement va les appuyer afin de prendre les décisions qui s'imposent ». Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, MEQ.

La reconduction du C3i Crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation (C3i) est une excellente nouvelle. Il s'agit d'une mesure concrète qui a de l'impact auprès des entreprises manufacturières.

Formation : Une occasion manquée

Une récente étude réalisée avec l'Institut du Québec (IDQ) démontre que l'investissement dans la formation est clé pour faire bouger l'aiguille de la productivité et de la décarbonnation. Or, l'Association déplore que plusieurs manufacturiers se sont vu refuser un support financier d'Emploi Québec alors que leurs projets sont intimement liés à la hausse de la productivité.

Position de MEQ

Dans les programmes d'Emploi Québec, de prioriser les entreprises et les projets qui sont les plus porteurs en termes d'augmentation de la productivité, et ce peu importe leur taille. Actuellement, les entreprises de moins de 100 employés sont priorisés, ce qui a pour effet de laisser de côté des PME et d'autres entreprises qui ont des projets porteurs et pour lesquels le support d'EQ aurait un impact significatif.

D'accroître l'aide pour améliorer les compétences technologiques et environnementales. En effet, l' étude menée de concert avec l'IDQ démontre l'importance de la formation des directeurs d'usine et des gestionnaires pour favoriser la croissance de la productivité.

Logement

Au niveau du logement, MEQ reconnait les efforts du gouvernement dans le dossier, mais rappelle qu'il est essentiel que les résultats soient au rendez-vous et ce, dans toutes les régions du Québec. En effet, plusieurs entreprises manufacturières en région peinent à trouver des logements pour leurs travailleurs.

Citation

« L'économie du Québec roule à vide depuis près d'un an, créant beaucoup d'incertitude chez les manufacturiers. On doit miser sur le secteur manufacturier pour supporter l'économie du Québec. Pour ce faire, on a besoin de davantage de support et de prévisibilité pour stimuler les investissements, et davantage d'investissement en formation pour les projets liés à la hausse de la productivité. »

Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

