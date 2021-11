Mise à jour économique : la CAQ doit mettre ses priorités à la bonne place, l'économie avant les Nordiques!

QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa mise à jour économique, le gouvernement da le CAQ se doit de faire les bons choix afin de relancer l'économie et offrir aux Québécoises et aux Québécois les services qu'ils méritent, selon Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques et de lutte contre les changements climatiques.

Celui-ci estime que le gouvernement doit présenter un plan crédible pour retrouver l'équilibre budgétaire, mais il doit le faire de façon juste et responsable sans ralentir la relance économique post-pandémique. M. Leitão cible quatre grands axes sur lequel la CAQ doit apporter des solutions concrètes :

Économie verte et transition énergétique : Atteindre la carbo-neutralité d'ici 2050 en offrant notamment des aides financières directes aux entreprises innovantes qui souhaitent réduire leurs émissions de GES, conditionnelles à la reddition de comptes;

Atteindre la carbo-neutralité d'ici 2050 en offrant notamment des aides financières directes aux entreprises innovantes qui souhaitent réduire leurs émissions de GES, conditionnelles à la reddition de comptes; Pénurie de main-d'œuvre : D'abord reconnaître l'enjeu économique numéro un et mettre en place des mesures pour favoriser la rétention des travailleurs expérimentés en plus d'augmenter les seuils d'immigration et accélérer la régularisation des immigrants à statut précaire;

D'abord reconnaître l'enjeu économique numéro un et mettre en place des mesures pour favoriser la rétention des travailleurs expérimentés en plus d'augmenter les seuils d'immigration et accélérer la régularisation des immigrants à statut précaire; Crise du logement : Cesser de nier la crise du logement et aider les familles à accéder à des logements abordables et à la propriété en plus de présenter un plan pour offrir davantage de logements sociaux;

Cesser de nier la crise du logement et aider les familles à accéder à des logements abordables et à la propriété en plus de présenter un plan pour offrir davantage de logements sociaux; Secteur social : Mettre fin aux coupures de services dans les hôpitaux, offrir des places en services de garde à tous les enfants du Québec et offrir des services de qualité en éducation. Pour y arriver, cela doit commencer avec l'amélioration des conditions de travail des gens qui y œuvrent, et non pas seulement en injectant de l'argent. Aussi, offrir à nos aînés le soutien financier nécessaire pour qu'ils puissent demeurer dans le confort de leur domicile le plus longtemps possible.

Cette mise à jour économique est une occasion en or pour le gouvernement caquiste de démontrer à tous les Québécois qu'il souhaite vraiment relancer l'économie en présentant des solutions qui donneront de réels résultats et qui leur permettra de recevoir les services auxquels ils ont droit.

« Ce que j'attends et que tous les Québécois attendent du gouvernement Legault, c'est qu'il propose des plans concrets et qu'il fasse les bons choix. Pas seulement pour se faire réélire lors des prochaines élections, mais pour rassurer la population au lendemain d'une crise sanitaire historique et lui offrir les services qu'elle mérite. »

-Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques et de lutte contre les changements climatiques

