Mise à jour économique : la CAQ doit mettre ses priorités à la bonne place

QUÉBEC, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa mise à jour économique, le gouvernement caquiste doit faire les bons choix afin d'offrir aux Québécoises et aux Québécois une économie plus forte, plus verte et plus prospère, selon Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d'économie et d'innovation.

Celui-ci s'inquiète de voir la CAQ proposer des solutions complètement déconnectées comme lier les tarifs d'Hydro-Québec au taux d'inflation, présenter des mesures qui ne permettront d'atteindre que 51% des objectifs de réduction de GES d'ici 2030 et se réjouir de la pénurie de main-d'œuvre en prétendant que c'est « une bonne nouvelle ».

À l'opposé, pour faire face à cet important manque de travailleurs au Québec, M. Beauchemin rappelle que les propositions libérales permettraient à nos entreprises de croître et de profiter d'opportunités économiques exceptionnelles.

Il souhaite donc mettre de l'avant :

Exemption d'impôt pour les premiers 30 000$ gagnés par les travailleurs de 65 ans et plus;

Congé de cotisations au RRQ à partir de 62 ans;

Automatisation, robotisation et investissements en innovation;

Compléter le réseau des services de garde, permettant aux parents des quelques 51,000 enfants en attente de places de retourner sur le marché du travail;

Plus grande implication des régions afin d'augmenter notre capacité d'accueil en matière d'immigration.

D'autre part, le député libéral de Marguerite-Bourgeoys estime que le gouvernement doit mettre en place des mesures qui aideront les personnes les moins nanties et qui sont les plus touchées par la hausse du coût de la vie. Lorsqu'il est question d'aider les plus vulnérables, M. Beauchemin et le Parti libéral proposent notamment :

Une allocation-aînés de 2000$ par année non imposable pour les personnes de 70 ans et plus;

Une augmentation du crédit à la solidarité de 25%;

L'abolition de la TVQ sur les produits essentiels;

Une baisse d'impôt pour le premier palier d'imposition.

M. Beauchemin souhaite, par ailleurs, un investissement majeur afin de résorber les déficits des sociétés de transport et ainsi assurer le maintien des services de transport en commun partout à Montréal, mais aussi ailleurs au Québec.

La mise à jour économique du 8 décembre prochain est une occasion en or pour le gouvernement caquiste de démontrer à tous les Québécois qu'il souhaite vraiment relancer l'économie en présentant des solutions qui donneront de réels résultats et qui leur permettront de recevoir les services auxquels ils ont droit.

« Ce que j'attends et que tous les Québécois attendent du gouvernement Legault, c'est qu'il fasse les bons choix, c'est-à dire proposer des mesures ciblées et responsables tout en tenant compte des impératifs de la lutte aux changements climatiques. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi la CAQ nous a habitués dans les quatre dernières années et ce n'est surtout pas rassurant pour l'économie du Québec. »

-Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d'économie et d'innovation

